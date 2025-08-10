Vì sao du khách nước ngoài vẫn tấp nập vào Việt Nam?

Từ đầu năm đến nay, một loạt các chiến dịch quảng bá du lịch Việt Nam tại Pháp, Ý, Đức, Thụy Sĩ, Ba Lan… đã đưa hình ảnh Việt Nam tới gần hơn với khách châu Âu.

7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế , tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng chú ý là, ngay cả tháng Bảy vốn được xem là mùa thấp điểm vẫn đón lượng khách ngang mùa cao điểm năm 2019. Vậy đâu là nguyên nhân giúp du lịch Việt Nam bứt phá mạnh mẽ và xóa nhòa khái niệm mùa thấp điểm của khách quốc tế?

Mùa du lịch cao điểm khách quốc tế tại Việt Nam thường từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, tháng Bảy năm nay, khách châu Âu tăng 38%, khách Nga tăng 156%, Trung Quốc tăng gần 46%. Về động lực tăng trưởng, Nga là thị trường tăng trưởng nhiều nhất khi lượng khách đến trong tháng Bảy năm nay bằng 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những con số hiếm thấy trong mùa hè trước đây.

Khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng lần 2 được tặng ưu đãi “kép” khi đi chơi Bà Nà Khu du lịch Sun World Ba Na Hills vừa tung ra chính sách ưu đãi “kép” dành cho tất cả du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng lần 2 nhằm khuyến khích và tri ân những vị khách xứ sở Kim Chi quay lại.