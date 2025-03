Việt Nam-Brazil thúc đẩy phối hợp phòng chống nguy cơ an ninh phi truyền thống

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Đại tướng Marcos Antonio Amaro dos Santos, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng An ninh thể chế phủ Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil.

Chào mừng ngài Marcos Antonio Amaro dos Santos tháp tùng Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, chuyến thăm đã góp phần củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước, đề ra định hướng phát triển trong thời gian tới tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, trên lĩnh vực thực thi pháp luật, Việt Nam và Brazil cùng là thành viên của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL) và tham gia các điều ước quốc tế quan trọng về phòng, chống tội phạm, đóng góp có hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc hai bên ký kết Hiệp định về cùng trao đổi và bảo vệ thông tin mật (trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva vào sáng cùng ngày) không đơn thuần là biểu tượng chính trị, mà là bước đi có tính nền tảng pháp lý cho các hoạt động hợp tác cụ thể trong tương lai.

Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam và Brazil thúc đẩy chia sẻ thông tin chiến lược, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, an ninh mạng và các mối đe dọa phi truyền thống khác.

Nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng An ninh thể chế phủ Tổng thống Brazil nói riêng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp để nâng cao hiểu biết lẫn nhau, tìm hiểu và mở rộng các nhu cầu hợp tác trên lĩnh vực an ninh, an toàn.

Hai bên phối hợp bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn cấp cao của mỗi nước khi hoạt động trên lãnh thổ của nhau; phát huy vai trò là kênh chuyển tải thông điệp nhanh nhất, hiệu quả nhất đến lãnh đạo cấp cao hai nước về các vấn đề trọng yếu quốc gia, đảm bảo lợi ích chiến lược của hai nước.

Hai bên thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng các thỏa thuận song phương về phòng, chống các nguy cơ an ninh phi truyền thống như tội phạm công nghệ cao, khủng bố; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế và bảo vệ thể chế của mỗi quốc gia.

Hai bên phối hợp chặt chẽ trong ứng phó với các cuộc tấn công mạng quy mô lớn có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và hệ thống thông tin trọng yếu của hai nước; hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ an toàn thông tin nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không gian mạng của cả hai quốc gia; hợp tác đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ và ngoại ngữ cho lực lượng thực thi pháp luật hai bên.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, ngài Marcos Antonio Amaro dos Santos nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, hai bên cần có sự hợp tác chặt chẽ, đồng bộ nhằm kịp thời giải quyết các nguy cơ về cả an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.

Khẳng định dư địa hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực an ninh, thực thi pháp luật còn rất lớn, ngài Marcos Antonio Amaro dos Santos đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác chuyên ngành, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước cũng như duy trì môi trường hòa bình, ổn định tại mỗi khu vực và trên thế giới./.

