Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp lãnh đạo Tập đoàn FedEx của Hoa Kỳ

Chiều 17/3, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ông Choo Pin Ang, Tổng Giám đốc khối quan hệ chính phủ, Tập đoàn FedEx khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi, Chủ nhiệm Ủy ban Vận tải và Du lịch - Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC), và bà Bianca Wong, Phó Chủ tịch khối vận hành FedEx Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, thể hiện qua việc hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đang hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Khẳng định Bộ Công an Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có FedEx, đầu tư, kinh doanh, hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh thông qua các kênh tiếp xúc, đối thoại đa dạng, trong đó có Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Công an nói riêng luôn lắng nghe, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp Hoa Kỳ, qua đó thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và bền vững.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh buổi làm việc là cơ hội quý báu để hai bên cùng thảo luận, xác định phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm như an ninh hàng không, phát triển hạ tầng hậu cần phục vụ hàng không, đầu tư hiện đại hóa các cảng hàng không tại Việt Nam, qua đó góp phần đảm bảo an ninh, an toàn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn Tập đoàn FedEx sẽ tiếp tục tích cực đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương nói chung, tăng cường hợp tác về an ninh hàng không nói riêng, góp phần tích cực đưa Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng hậu cần quan trọng trong khu vực ASEAN và châu Á.

Chúc mừng những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, Tổng Giám đốc Choo Pin Ang khẳng định Tập đoàn FedEx luôn mong muốn được đóng góp lâu dài vào sự tăng trưởng kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung, phát triển ngành công nghiệp vận tải tại Việt Nam nói riêng.

Đại diện Tập đoàn FedEx cho biết thời gian tới, FedEx sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả tại các cảng hàng không tại Việt Nam; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam nghiên cứu, trao đổi cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và FedEx có thế mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại hai chiều giữa hai nước, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ./.

