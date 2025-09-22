Việt Nam có thêm nhà khoa học được trao danh hiệu Viện sỹ IAAS

Giáo sư-Viện sỹ Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch VAST, được vinh danh Viện sỹ IAAS tại Belarus, trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai nhận danh hiệu uy tín này sau Giáo sư Châu Văn Minh.

Giáo sư-Viện sỹ Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã được trao bằng và biểu trưng Viện sỹ Liên hiệp Các viện hàn lâm khoa học thế giới (IAAS) trong khuôn khổ Phiên họp lần thứ 38 của IAAS diễn ra từ ngày 17-19/9/2025 tại Belarus.

Danh hiệu Viện sỹ IAAS là sự ghi nhận cao quý, chỉ dành cho số ít nhà khoa học xuất sắc có vai trò dẫn dắt và tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Với việc Giáo sư-Viện sỹ Lê Trường Giang được vinh danh, Việt Nam hiện có 2 nhà khoa học được trao danh hiệu này (Giáo sư-Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch VAST được bầu chọn năm 2019).

Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân nhà khoa học mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nền khoa học Việt Nam trên trường quốc tế./.