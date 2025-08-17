Việt Nam - nguồn cảm hứng của phong trào cách mạng trên toàn thế giới

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Israel Reem Hazan đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò truyền cảm hứng mạnh mẽ của Cách mạng Việt Nam đối với phong trào tiến bộ trên toàn thế giới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Israel, đại diện Đảng Cộng sản Israel nhấn mạnh Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho Đảng Cộng sản Israel, cũng như các cuộc cách mạng trên thế giới.

Theo bà Hazan, lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng một dân tộc dù nhỏ bé cũng có thể đánh bại chủ nghĩa đế quốc, chiến thắng sự chiếm đóng, áp bức và bảo vệ quyền tự quyết của mình.

Đây là bài học quý giá đối với các phong trào đấu tranh vì công lý, tự do và độc lập dân tộc.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa hai Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Israel khẳng định: “Chúng tôi có thể học hỏi từ Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách hoạch định chiến lược lâu dài, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu và kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Điều đó mở ra nhiều triển vọng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, công bằng và phát triển bền vững.”

Gửi thông điệp tới Việt Nam nhân dịp trọng đại này, bà Hazan khẳng định: “Việt Nam đã thành công."

Đảng Cộng sản Israel tin tưởng rằng với vai trò ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế, Việt Nam - dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản - sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển kinh tế độc lập và hòa bình bền vững cho các quốc gia đang phát triển./.

