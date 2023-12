Việt Nam nhập khẩu ôtô từ thị trường nào nhiều nhất sau 11 tháng?

Trong 11 tháng của năm 2023, Việt Nam chi hơn 2,6 tỷ USD để nhập khẩu 111.278 chiếc ôtô, giảm 26,6% về lượng và giảm 22% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 11/2023, Việt Nam đã nhập khẩu 7.508 chiếc ôtô với trị giá hơn 192 triệu USD, giảm 21,9% về lượng và giảm 24,3% về trị giá so với tháng 10.

Tính chung 11 tháng năm 2023, Việt Nam chi hơn 2,6 tỷ USD để nhập khẩu 111.278 chiếc ôtô, giảm 26,6% về lượng và giảm 22% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Xét theo thị trường, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc là 3 nhà cung cấp ôtô lớn nhất cho Việt Nam. Trong số đó, đất nước xứ sở chùa Vàng đứng đầu với 50.144 chiếc, tương đương hơn 1,07 tỷ USD, giảm 18% về lượng và giảm 22% về trị giá so với cùng kỳ.

Xếp ở vị trí thứ 2 là Indonesia với 40.474 chiếc trong 11 tháng đầu năm, trị giá hơn 574 triệu USD, giảm 36,7% về lượng và giảm 38% về trị giá. Trung Quốc là thị trường cung cấp ôtô lớn thứ 3 của Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 với 9.843 chiếc, trị giá hơn 360 triệu USD, giảm 39% về lượng và giảm 46% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số thị trường ôtô Việt tăng trưởng trở lại sau 2 tháng đi ngang Sau 2 tháng đi ngang, sức tiêu thụ trên thị trường ôtô tháng 11 bất ngờ tăng tốc với gần 28.000 xe bán ra. Điều này cho thấy sức mua ôtô của người dân đã tăng dần vào những tháng cuối cùng của năm.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, ước tính có tới khoảng 44.900 chiếc ôtô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước, tăng 10,3% so với tháng 10/2023. Tính chung 11 tháng, nguồn cung thị trường ôtô Việt Nam đã đạt con số 420.378 xe.

Trong số đó, sản lượng ôtô sản xuất lắp ráp trong nước tháng 11 ước đạt 36.900 chiếc, tăng tới 18,6% so với tháng 10 (với 31.100 chiếc) và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 11 tháng của năm 2023, tổng sản lượng xe ôtô được các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 308.600 chiếc, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Từ ngày 1/7/2023, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước của Chính phủ đã có hiệu lực. Bên cạnh đó để kích cầu tiêu dùng, nhiều hãng xe hơi vẫn tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn bên cạnh chính sách giảm lệ phí trước bạ của Chính phủ. Trong cuộc đua thị phần cuối năm 2023, những mẫu xe ăn khách, đi kèm mức chiết khấu cao được đánh giá sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn.

Theo một số chuyên gia trong ngành nhận định, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu có phần ảm đạm nên đây là khoảng thời gian khó khăn đối với cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu khi phải cạnh tranh quyết liệt để giành lấy “miếng bánh” thị phần. Ngược lại, đối với người tiêu dùng, đây lại là thời điểm "vàng" cho người tiêu dùng để lựa chọn cho mình mẫu xe ưa thích với mức chiết khấu “cực khủng”./.