Chính trị

Việt Nam phối hợp với Trung Quốc, Philippines hỗ trợ tàu thuyền tránh bão

Bộ Ngoại giao đã liên hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Trung Quốc, Philippines cùng Đại sứ quán Trung Quốc, Philippines tại Việt Nam tạo điều kiện cho tàu thuyền tránh bão.

Minh Thu
Ngư dân tại Cảng cá Ninh Cơ chằng buộc tàu thuyền cẩn thận tránh va đập khi bão vào. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Ngư dân tại Cảng cá Ninh Cơ chằng buộc tàu thuyền cẩn thận tránh va đập khi bão vào. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Chiều 25/9, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin về các biện pháp ứng phó với bão số 9 (Ragasa).

Theo bà Phạm Thu Hằng, ngay sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện chỉ đạo ứng phó bão số 9, Bộ Ngoại giao đã khẩn trương yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc và Philippines phối hợp hỗ trợ tàu thuyền tránh trú, cứu hộ khi cần thiết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng phát biểu tại Họp báo thường kỳ. (Ảnh: Báo Thế giới & Việt Nam)

Bộ Ngoại giao cũng đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc và Philippines hỗ trợ các tàu thuyền Việt Nam trong điều kiện cần thiết.

"Chúng tôi cũng cử cán bộ trực 24/24 giờ, kịp thời trực hỗ trợ, liên hệ với các cơ quan trong và ngoài nước để ứng phó với cơn bão số 9 này," bà Phạm Thu Hằng nêu rõ./.

(Vietnam+)
#ứng phó bão số 9 Việt Nam #cứu hộ tàu thuyền Việt Nam #công điện chỉ đạo ứng phó bão #bộ ngoại giao Việt Nam #các biện pháp ứng phó bão Ragasa #hỗ trợ tàu thuyền tránh trú bão TP. Hà Nội
