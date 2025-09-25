Multimedia
Bão Ragasa suy yếu, vẫn có nguy cơ xảy ra mưa lớn tại Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng 25/9, bão Ragasa (bão số 9) đã giảm xuống cấp 8, giật cấp 10, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60km về phía Đông.

Bản tin 60s ngày 25/9/2025 gồm những nội dung sau:

Bão Ragasa suy yếu, vẫn có nguy cơ xảy ra mưa lớn tại Bắc Bộ.

Vì sao hoa hậu chuyển giới Hương Giang được thi Miss Universe 2025?

Người hâm mộ Việt Nam gây chú ý khi chào đón diễn viên Hứa Quang Hán.

Xét xử cựu Tổng giám đốc SJC trong vụ khai khống mức hao hụt vàng.

Xác minh clip người đàn ông dùng mìn để đánh cá trên biển.

Đình chỉ công tác hiệu trưởng trường tiểu học để xác minh vụ thực phẩm bẩn.

Đan Mạch phát hiện thiết bị bay không người lái gần nhiều sân bay.

Mỹ đề xuất kế hoạch 21 điểm cho hòa bình tại Dải Gaza./.

