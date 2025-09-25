Cập nhật tình hình ứng phó bão số 9 tại các địa phương

Quảng Ninh và Hải Phòng rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ; tổ chức di chuyển 4.611 khách du lịch trên các đảo về đất liền an toàn.

Dự báo đến 13 giờ ngày 25/9/2025, bão số 9 di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, ở trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm ở phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Tây kinh tuyến 110,0E; Vùng rủi ro thiên tai cấp 3: Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 25/9/2025, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.048 phương tiện/215.716 lao động.

Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo và di chuyển vòng tránh; không có phương tiện nằm trên hướng di chuyển hoặc trong vùng ảnh hưởng của bão.

Các địa phương đã ban hành Công điện, tổ chức họp, triển khai các biện pháp ứng phó bão.

Tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ; tổ chức di chuyển 4.611 khách du lịch trên các đảo về đất liền an toàn và tiếp tục bố trí chỗ ở an toàn cho 297 khách du lịch còn lại tại khu vực ven biển và trên các đảo.

Các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình đã rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán lao động tại các chòi canh nuôi thủy sản và trên các lồng bè; vận hành công trình thủy lợi để hạ thấp mực nước đề phòng mưa lớn, ngập lụt.../.

Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió giật cấp 9 Theo dự báo, hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21.5 độ Vĩ Bắc; 108.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông.