Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió giật cấp 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 25/9, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21.5 độ Vĩ Bắc; 108.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Theo dự báo, trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Đối với tình hình lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày 25/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu các sông từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1-báo động 2; một số sông nhỏ lên trên mức báo động 2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng-Thái Bình, sông Mã ở dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình và Thanh Hóa có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động 1./.

Thông tin mới về bão số 9 và nguy cơ bão chồng bão Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền Việt Nam, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển.