Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Không quân ASEAN lần thứ 22

Ngày 8/9, Hội nghị Tư lệnh Không quân ASEAN (AACC) lần thứ 22 đã diễn ra tại Jakarta.

Hội nghị là diễn đàn hợp tác quân sự khu vực giữa Tư lệnh Không quân các nước ASEAN và là một phần trong cơ chế hợp tác quốc phòng của ASEAN.

Đoàn Việt Nam do Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, dẫn đầu tham dự hội nghị.

Với chủ đề “Tính bao quát và bền vững trong hoạt động di tản người dân khu vực Đông Nam Á”, hội nghị năm nay không chỉ đề cập đến những vấn đề mang tính thời sự mà còn thể hiện tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và tính nhân văn sâu sắc.

Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, cho biết Việt Nam tham dự hội nghị nhằm tiếp tục khẳng định chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của mình, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động tích cực và trách nhiệm trong hợp tác quốc phòng-an ninh khu vực.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để lực lượng Không quân các nước ASEAN tăng cường trao đổi, hiểu biết, xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp, đặc biệt trong các hoạt động chung về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và di tản người dân khi có tình huống khẩn cấp, góp phần thúc đẩy tính bao quát và bền vững trong hợp tác giữa các lực lượng Không quân ASEAN.

Có thể khẳng định, việc tham dự Hội nghị Tư lệnh các nước ASEAN lần thứ 22 tại Indonesia là bước đi quan trọng, vừa thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với khu vực, vừa mang lại kết quả thiết thực trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Việt Nam lần đầu tiên tham dự Hội nghị Tư lệnh các nước ASEAN vào năm 2007 và đã 2 lần đảm nhận cương vị nước chủ nhà tổ chức hội nghị vào các năm 2010 và 2020. Thông qua các kỳ hội nghị, Việt Nam luôn có những đóng góp tích cực và có trách nhiệm cho những vấn đề được đưa ra.

Đặc biệt, tại hội nghị lần này, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình trong hợp tác không quân ASEAN, thể hiện lập trường rõ ràng, nhất quán về hợp tác quốc phòng vì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế và đề cao tính nhân đạo, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế phối hợp hiệu quả, liên kết chặt chẽ trong hoạt động cứu trợ thảm họa, di tản công dân và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Trong khuôn khổ hội nghị, đoàn Việt Nam cũng có các cuộc gặp bên lề với các Tư lệnh không quân các nước ASEAN, tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, xây dựng lòng tin, mở rộng nhiều nội dung hợp tác mới; đồng thời tranh thủ quảng bá hình ảnh và uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có Quân chủng Phòng không-Không quân, thể hiện là lực lượng chủ động, chuyên nghiệp, có trách nhiệm đối với an ninh, an toàn khu vực.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)

Hội nghị Tư lệnh Không quân ASEAN được tổ chức thường niên, luân phiên giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN, lần đầu tiên được tổ chức năm 2004 tại Thái Lan. Đến nay, hội nghị đã trải qua 22 kỳ họp.

Tại mỗi kỳ họp, những người đứng đầu lực lượng Không quân của các nước thành viên ASEAN đều trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về những vấn đề an ninh-quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo và các thách thức an ninh phi truyền thống nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, góp phần thúc đẩy an ninh-quốc phòng theo hướng hòa bình, ổn định và phát triển./.

