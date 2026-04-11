Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa biên

Ngày 10/4, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Mai Phan Dũng đã có cuộc gặp với bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng Giám đốc WTO, nhằm trao đổi về kết quả Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14), định hướng công việc thời gian tới của tổ chức, cũng như tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa phương.



Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tại cuộc gặp, Đại sứ Mai Phan Dũng gửi tới bà Ngozi Okonjo-Iweala lời bày tỏ trân trọng đối với những nỗ lực không mệt mỏi, vai trò điều phối và năng lực lãnh đạo của Tổng Giám đốc WTO trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành MC14.

Đại sứ nhấn mạnh, mặc dù kết quả đạt được tại MC14 còn hạn chế, song hội nghị vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực và đáng khích lệ. Theo Đại sứ, trước hết, các thành viên đã thể hiện sự ủng hộ rõ rệt đối với vai trò lãnh đạo của Tổng Giám đốc WTO cũng như đối với chính hệ thống thương mại đa biên.

Bên cạnh đó, mức độ tham gia tích cực, thực chất và liên tục của các thành viên trong suốt tiến trình đàm phán đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với tương lai của WTO.

Người đứng đầu Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cũng đánh giá cao việc hội nghị đã đạt được một số kết quả cụ thể trong các lĩnh vực như hỗ trợ các nền kinh tế nhỏ, nghề cá và một số nội dung khác trong gói đàm phán, coi đây là những nền tảng quan trọng để tiếp tục thúc đẩy công việc sau hội nghị.



Tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của WTO, tham gia đầy đủ các hoạt động, phiên thảo luận và sự kiện bên lề, đồng thời thường xuyên có phát biểu, đóng góp vào các hồ sơ đàm phán lớn.

Việt Nam kiên định ủng hộ các nguyên tắc cốt lõi của WTO, trong đó có nguyên tắc đồng thuận, quy chế tối huệ quốc (MFN), đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển, cũng như bảo đảm sân chơi bình đẳng giữa các thành viên.

Đại sứ nhấn mạnh, đối với Việt Nam, WTO tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng các quy tắc thương mại ổn định, có thể dự đoán và công bằng, qua đó góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của các thành viên, nhất là các nước đang phát triển.



Nhân dịp này, Đại sứ Mai Phan Dũng cũng thông tin tới Tổng Giám đốc WTO về những bước đi mới của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có việc tham gia một số sáng kiến và tiến trình quan trọng của WTO.

Minh chứng cho cam kết tiếp tục hội nhập sâu rộng của Việt Nam, Đại sứ Mai Phan Dũng đã trực tiếp thông báo với Tổng Giám đốc WTO về việc Việt Nam quyết định chính thức tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin mở rộng (ITA2).

Đón nhận thông tin này, Tổng Giám đốc WTO đánh giá đây là một quyết định "thực sự tuyệt vời" và cho rằng cam kết này sẽ góp phần mở ra không gian lớn để Việt Nam thu hút đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy ngành công nghiệp số.



Tại cuộc gặp, Đại sứ Mai Phan Dũng cũng thông báo với Tổng Giám đốc WTO về việc Quốc hội Việt Nam đã vừa tổ chức thành công và bầu ra các vị trí lãnh đạo quan trọng nhất của đất nước là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ tới.



Về phương hướng công việc sau MC14, bà Ngozi Okonjo-Iweala cho biết ưu tiên hiện nay là duy trì “tinh thần Yaoundé” (Yaoundé spirit, tức sự nỗ lực và quyết tâm của các thành viên WTO), tiếp tục hoàn tất các nội dung còn dang dở trong gói đàm phán thay vì mở thêm các vấn đề mới. Theo bà, những phần việc chưa hoàn tất cần được tiếp tục thúc đẩy tại Geneva, với mục tiêu sớm đạt tiến triển thực chất trong các kỳ họp tới của Đại hội đồng WTO.



Tổng Giám đốc WTO bày tỏ đánh giá tích cực đối với cách tiếp cận ngày càng chủ động, cởi mở của Việt Nam, đồng thời ghi nhận và hoan nghênh những đóng góp thiết thực của Việt Nam tại WTO.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy gia hạn lệnh tạm hoãn đánh thuế thương mại điện tử, xử lý vấn đề “không vi phạm và tình huống khác” trong Hiệp định TRIPS (Điều ước quốc tế đa phương về sở hữu trí tuệ, thương mại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ), cũng như duy trì động lực đàm phán giữa các thành viên chủ chốt.

Bà cho rằng cộng đồng thành viên không nên bị chi phối bởi các đánh giá bi quan từ truyền thông, mà cần tập trung vào công việc thực chất để chứng minh hiệu quả của hệ thống.



Cuộc gặp diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, phản ánh quyết tâm chung trong việc củng cố vai trò trung tâm của WTO, duy trì đà cải cách và tăng cường hiệu quả của hệ thống thương mại đa biên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức./.