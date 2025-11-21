Việt Nam khẳng định việc ủng hộ hệ thống thương mại tự do, công bằng

Từ ngày 19-21/11/2025, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tham dự Diễn đàn Kinh tế mới (NEF) năm 2025 của Tập đoàn Bloomberg tại Singapore, tiếp xúc lãnh đạo một số nước và doanh nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đã làm việc với các đối tác Singapore để thúc đẩy triển khai các kết quả của cuộc họp thường niên lần thứ hai giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã tham dự và phát biểu tại Đối thoại hẹp cấp cao về thương mại.

Phiên đối thoại có sự tham dự của nhà sáng lập Tập đoàn Bloomberg Micheal Bloomberg, Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong, cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, Bộ trưởng/Thứ trưởng phụ trách kinh tế, thương mại của Costa Rica, Thụy Sỹ, New Zealand, Na Uy, cùng lãnh đạo cấp cao nhiều tập đoàn lớn của khu vực.

Phát biểu tại đối thoại, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới phức tạp, biến đổi nhanh chóng, Việt Nam ưu tiên tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời khẳng định Việt Nam kiên trì mở cửa và ủng hộ hệ thống thương mại tự do, công bằng, dựa trên luật lệ, tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối tác và thị trường.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã gặp Bộ trưởng Ngoại thương Costa Rica Manuel Tovar Rivera, nhà sáng lập Bloomberg Michael Bloomberg và Giám đốc điều hành Bloomberg Media Sunita Rajan để thúc đẩy hợp tác song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Nhân dịp tham dự NEF, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã gặp Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong, chào Quốc Vụ khanh Bộ Quốc phòng Singapore, đảng viên Đảng Hành động nhân dân (PAP) Desmond Choo; chào Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Siow Huang; gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Singapore Albert Chua.

Tại các cuộc gặp, phía Singapore bày tỏ đặc biệt coi trọng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới được thiết lập giữa hai nước, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 5 năm 2025-2030 mới được ký kết tại cuộc gặp thường niên giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vừa qua.

Hai bên nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là việc mở rộng không gian phát triển của Singapore tại Việt Nam thông qua nâng cấp mạng lưới khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) thế hệ thứ 2 thông minh và xanh hơn; đẩy nhanh triển khai các dự án hợp tác trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như điện gió, điện hạt nhân, tín chỉ carbon, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không của chính phủ hai nước.

Singapore cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng triển khai Chương trình hợp tác Singapore ra các tỉnh thành khác của Việt Nam, trước mắt tại Hải Phòng.

Về hợp tác kênh đảng, hai bên thảo luận các biện pháp nhằm sớm thiết lập cơ chế trao đổi chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và PAP, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và lý luận, công tác cán bộ, vận động quần chúng, giáo dục tư tưởng, phòng chống tham nhũng. Phía Singapore cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực để vận hành hiệu quả hệ thống chính quyền địa phương hai cấp.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm và lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược ở khu vực, trong đó có Biển Đông; quan tâm thích đáng cho phát triển bền vững của các tiểu vùng trong khu vực, trong đó có tiểu vùng Mekong, thông qua hợp tác hai bên hoặc ba bên nhằm kết nối cơ sở hạ tầng đường biển, đường sắt, đường cao tốc, hàng không; phối hợp bổ trợ lẫn nhau khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Singapore giữ cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2027.

Diễn đàn Kinh tế mới của Bloomberg năm nay có chủ đề “Vươn lên trong kỷ nguyên cực đoan.” Các đại biểu tham gia diễn đàn tập trung thảo luận về triển vọng tăng trưởng toàn cầu, đánh giá các điều chỉnh của dòng chảy thương mại-đầu tư quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, bất ổn tài chính-tiền tệ và nợ công gia tăng.

Phát biểu của các nhà lãnh đạo và chuyên gia kinh tế hàng đầu nhấn mạnh thông điệp các nền kinh tế nhỏ cần tiếp tục chính sách mở cửa, đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ đối tác thông qua các hiệp định thương mại tự do mới và tranh thủ tối đa cơ hội của cách mạng khoa học công nghệ, nhất là AI, công nghệ sinh học, năng lượng mới./.

