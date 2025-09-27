ASEAN cam kết duy trì hệ thống thương mại đa phương tự do, công bằng, toàn diện, dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, các nguyên tắc của WTO làm cốt lõi.

Đây là một trong những kết quả quan trọng của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 57 kết thúc chiều 26/9 tại Kuala Lumpur.

Trong buổi họp báo tổng kết 5 ngày hội nghị, Bộ trưởng Thương mại, Đầu tư và công nghiệp Malaysia Zafrul Aziz cho biết các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã trao đổi quan điểm về triển vọng kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời thảo luận về tiến độ thực hiện các mục tiêu kinh tế ưu tiên - bao gồm các sáng kiến chủ chốt trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các sáng kiến chung của Hiệp hội với các đối tác đối thoại.

Ông Aziz lưu ý yếu tố chính chi phối thảo luận trong các cuộc họp nội bộ ASEAN cũng như các cuộc tham vấn với các Đối tác Đối thoại của ASEAN là xu hướng bảo hộ và các biện pháp thương mại đơn phương gia tăng, gây ra rủi ro đáng kể cho hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật pháp và sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với cam kết duy trì thương mại đa phương tự do và công bằng, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cũng bày tỏ quyết tâm hợp tác xây dựng với tất cả đối tác bên ngoài để giải quyết những lo ngại chính đáng.

Hội nghị ghi nhận khuyến nghị của Nhóm Đặc nhiệm Địa kinh tế ASEAN về các phương pháp tiếp cận và chiến lược mới nhằm thúc đẩy hội nhập của khối trong bối cảnh phân mảnh địa kinh tế ngày càng gia tăng.

Bên lề Hội nghị cấp cao sắp tới, ASEAN sẽ tổ chức phiên họp chung giữa các Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thành viên nhằm thúc đẩy sự thống nhất chính sách và tăng cường phối hợp liên trụ cột.

Bộ trưởng Zafrul Aziz nhấn mạnh tiến triển tốt đẹp trong việc thực hiện 18 Mục tiêu kinh tế ưu tiên, trong đó có 9 mục tiêu thuộc thẩm quyền trực tiếp của AEM, và khẳng định các bộ trưởng dự hội nghị mong đợi Timor-Leste sẽ được kết nạp chính thức là thành viên thứ 11 của ASEAN tại Hội nghị cấp cao (lần thứ 47) sắp tới của khối.

AEM-57 cũng đưa ra lộ trình cụ thể thực hiện Kế hoạch Chiến lược của Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2026-2030.

Với các đối tác bên ngoài, AEM-57 hoan nghênh Nghị định thư thứ hai sửa đổi Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand có hiệu lực; ghi nhận tiến triển ổn định của các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, dự kiến sẽ đạt kết quả đáng kể vào năm 2026; cam kết hoàn tất rà soát Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ trong năm nay; đồng thời bày tỏ mong muốn sớm khởi động đàm phán nâng cấp thỏa thuận tự do mậu dịch với Hàn Quốc.

AEM-57 với chủ đề “Bao trùm và bền vững” diễn ra từ ngày 22-26/9 tại Trung tâm triển lãm thương mại quốc tế Malaysia với sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo kinh tế từ 10 nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Hội nghị quy tụ hơn 500 đại biểu, tiến hành tổng cộng 20 cuộc họp và chương trình bên lề trong đó có các buổi làm việc với các đối tác đối thoại của Hiệp hội./.

