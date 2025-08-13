Vietnam Motor Show 2025 “lỗi hẹn”, hé lộ sẽ bùng nổ vào năm 2026

Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) đã chính thức công bố sẽ không tổ chức Triển lãm Ôtô-Xe máy Việt Nam (Vietnam Motor Show-VMS 2025), sau khi đánh giá toàn diện tình hình thị trường và nhu cầu từ các thành viên trong ngành.

Theo nhận định của VAMA, bên cạnh hạn chế về không gian tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC)-TP. Hồ Chí Minh, năm 2025 tiếp tục là giai đoạn khó khăn đối với ngành sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ôtô trong nước.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp thành viên chưa sẵn sàng tham gia khi chưa có sản phẩm mới đáng kể để trưng bày tại sự kiện quy mô như Vietnam Motor Show.

Còn theo các chuyên gia trong ngành, trong bối cảnh doanh số sụt giảm, áp lực tồn kho cao, thay vì "đốt" hàng chục tỷ đồng cho kỳ triển lãm, không ít hãng đã tự tổ chức triển lãm luân phiên ở các thành phố lớn, đồng thời tập trung vào các chương trình ưu đãi, chiến dịch truyền thông số hoặc tổ chức lái thử, trải nghiệm thực tế để tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn.

Vietnam Motor Show vốn được ấn định tổ chức vào tháng 10 hàng năm, là “sân chơi” lớn nhất của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam suốt hơn 20 năm qua.

Tuy nhiên, kỳ Vietnam Motor Show 2024 diễn ra tại TP Hồ Chí Minh đã vắng mặt hàng loạt tên tuổi như Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Volvo, Volkswagen, cùng nhiều hãng xe quen thuộc như VinFast, Hyundai, KIA, Mazda…

Nguyên nhân được cho là do điều kiện thị trường không thuận lợi, chi phí tham gia cao, làm giảm đáng kể quy mô và sức hút của sự kiện thường niên này.

Vietnam Motor Show 2024 tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn với diện tích gần 2.500 m² cả trong nhà và ngoài trời. Tuy nhiên, địa điểm này nhiều khả năng sẽ không còn được chọn cho các kỳ triển lãm tiếp theo.

Ban Tổ chức sẽ đưa Vietnam Motor Show 2026 ra Hà Nội, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh-nơi có diện tích hơn 900.000 m², với khoảng 304.000 m² không gian trưng bày trong nhà, hứa hẹn mang lại trải nghiệm quy mô hơn gấp nhiều lần.

VAMA cho hay, triển lãm thường niên lớn nhất ngành Ôtô-Xe máy tại Việt Nam dự kiến sẽ trở lại vào năm 2026 và kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ, với định hướng đổi mới toàn diện về hình thức tổ chức.

Điều này bao gồm việc áp dụng các công nghệ tương tác tiên tiến và xây dựng không gian trải nghiệm độc đáo, mang đến giá trị gia tăng tối đa cho cả đơn vị triển lãm và khách tham quan.

Quy mô của triển lãm năm 2026 dự kiến sẽ được mở rộng, không chỉ về diện tích trưng bày mà còn về số lượng các thương hiệu, đối tác tham gia. Đặc biệt, nhằm phản ánh sự phát triển đa dạng của ngành công nghiệp ôtô-xe máy và hệ sinh thái giao thông tại Việt Nam, triển lãm sẽ mở rộng phạm vi sản phẩm và dịch vụ trưng bày.

Ngoài các mẫu xe ôtô và xe máy mới nhất, sự kiện kỳ vọng sẽ giới thiệu các giải pháp di chuyển thông minh, công nghệ xanh, hạ tầng sạch, dịch vụ tài chính chuyên biệt và các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan tới giao thông vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, cập nhật xu hướng công nghệ toàn cầu và định hướng phát triển bền vững của ngành.

Ban Tổ chức cam kết tiếp tục nỗ lực để Triển lãm Ôtô-Xe máy Việt Nam năm 2026 sẽ là một sự kiện quy mô, chuyên nghiệp và có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp ôtô-xe máy và giao thông vận tải tại Việt Nam./.