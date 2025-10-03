Vĩnh Long hướng tới hình thành trung tâm năng lượng tái tạo quy mô lớn

Sáng 3/10, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa; bảo đảm quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh đổi mới, đột phá, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.”

Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có các lãnh đạo, đại diện lãnh đạo của ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo địa phương cùng 499 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 152.000 đảng viên từ 128 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I có ý nghĩa lịch sử, đặt dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ 3 tỉnh Bến Tre cũ, Trà Vinh cũ và Vĩnh Long cũ; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển của tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm: “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đột phá-phát triển,” Đại hội thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 3 tỉnh (Bến Tre cũ, Trà Vinh cũ, Vĩnh Long cũ), công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng tăng cường. Bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng cao, ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức.

Đảng bộ tỉnh triển khai nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Về phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2020-2025, tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 5,58%/năm; quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 288.858 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 85,31 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 10-11%/năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Kinh tế biển được tỉnh xác định là một trong những động lực trọng yếu để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Tỉnh hiện đang vận hành thương mại tổng công suất 5.416 MW điện; trong đó có 918 MW từ năng lượng tái tạo, đạt tổng sản lượng gần 30 tỷ kWh/năm, tạo ra giá trị tương đương 24.300 tỷ đồng/năm. Tỉnh được Trung ương quy hoạch bổ sung 2.900 MW điện gió và 150 MW điện mặt trời đến năm 2030, hướng tới hình thành một trung tâm năng lượng tái tạo quy mô lớn của cả nước trong tương lai.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 83 đồng chí, Ban Thường Vụ Tỉnh ủy gồm 24 đồng chí.

Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định đồng chí Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Phó Bí thư Thường trực Hồ Thị Hoàng Yến, đồng chí Lữ Quang Ngời, Nguyễn Minh Dũng, Lê Văn Hẳn, Lâm Minh Đằng, Kim Ngọc Thái.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long và biểu dương thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Lê Minh Trí cho rằng, tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế để có cơ sở đề ra giải pháp sát thực, hiệu quả nhằm khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh cần quyết tâm thực hiện các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, nhất là không gian phát triển rộng lớn sau khi tỉnh Vĩnh Long được hợp nhất. Địa phương cần khai thác tiềm năng, lợi thế đặc thù; thích ứng linh hoạt với thời đại chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu.

Đồng chí gợi mở một số vấn đề để tỉnh nghiên cứu tổ chức thực hiện như: chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh cần hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ toàn cầu; xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất-chế biến-phân phối, để sản phẩm nông nghiệp chủ lực chinh phục được những thị trường khó tính nhất, mang lại giá trị cao hơn.

Công nghiệp và năng lượng tái tạo của tỉnh phải trở thành động lực bứt phá từ lợi thế hơn 130km bờ biển. Vĩnh Long hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước, gắn với phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng sạch. Vì vậy, tỉnh cần ưu tiên thu hút các dự án tương xứng tài nguyên, dự án chế biến sâu, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long và đồng chí Trần Văn Lâu được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Tỉnh tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng chiến lược liên vùng các quốc lộ, các tuyến ven biển, đường cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng sông nhằm mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư chất lượng cao. Vĩnh Long thực hiện nghiêm các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia,” Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị “về phát triển kinh tế tư nhân.”

Địa phương khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng công nghệ và liên kết giữa các viện, trường, doanh nghiệp, Nhà nước./.

