Vĩnh Long: Xây dựng xã Long Hồ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trong 2 ngày 7-8/8, Đảng bộ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 249 đảng viên đại diện cho 1.525 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở của tỉnh. Đại hội được kết nối trực tuyến đến các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Long Hồ cần rà soát, xây dựng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trên địa bàn phù hợp với không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm liên thông, thống nhất với quy hoạch của tỉnh.

Trong phát triển kinh tế, xã cần tập trung tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh các vùng chuyên canh cây ăn trái, gắn với thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng và chỉ dẫn địa lý; hình thành các mô hình hợp tác kiểu mới gắn kết sản xuất với tiêu thụ.

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ của Long Hồ là phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, do đó xã cần lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng diện mạo nông thôn hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN.)

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện, phong trào bình dân học vụ số, xem đây là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân, phấn đấu trở thành một trong những xã đi đầu về chuyển đổi số của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý, vấn đề then chốt của Đảng bộ xã Long Hồ là chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, Đảng bộ xã cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội đã thông báo kết quả chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Long Hồ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 33 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Bá Nhân giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Long Hồ nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Hồ tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đột phá phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm xây dựng xã Long Hồ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ. Cụ thể, xã quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng số; trọng tâm là nâng cấp, mở rộng giao thông nông thôn, thủy lợi và các công trình phục vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, xã đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ngoài ra, xã tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào quản lý hành chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế của tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu sản xuất chuyển dịch đúng hướng; thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh; thu ngân sách hằng năm vượt chỉ tiêu đề ra.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được chú trọng toàn diện, các chương trình an sinh xã hội được triển khai đúng đối tượng, hiệu quả thiết thực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,53%.

*Sau Đại hội điểm Đảng bộ xã Long Hồ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025- 2030.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, trong gần một tháng kể từ khi được thành lập, Đảng bộ xã Long Hồ đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động sau sáp nhập và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh.

Công tác chuẩn bị, xây dựng các văn kiện trình đại hội được Đảng ủy xã Long Hồ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công phu, bài bản. Báo cáo chính trị có kết cấu, bố cục cơ bản bảo đảm các nội dung theo hướng dẫn.

Đồng thời, báo cáo đã dự báo sát tình hình, xác định rõ tiềm năng, lợi thế phát triển để đề ra phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phát, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc tiến hành đại hội được thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của cấp trên với nội dung đạt chất lượng. Xã đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về vật chất, lễ tân, hậu cần, công tác trang trí, khánh tiết phục vụ đại hội; xây dựng không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu thành tựu nhiệm kỳ qua.

Các văn bản phục vụ cho công tác tổ chức, điều hành của Đoàn Chủ tịch được Đảng ủy phân công chuẩn bị trước khá chặt chẽ, chu đáo, giao nhiệm vụ từng đồng chí thực hiện đúng theo quy định, quy chế, hướng dẫn, ít sai sót.

Bí thư Đảng ủy xã Long Hồ Trần Ngọc Bá Nhân phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Lâm Minh Đằng lưu ý, các Đảng bộ còn lại trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần chú trọng công tác tuyên truyền đại hội.

Trong đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đối với phiên chính thức đại hội, tùy theo điều kiện của mỗi địa phương mà xác định số lượng Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội phù hợp, trong đó thấp nhất là 5 đồng chí.

Các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch phải được phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý theo quy chế làm việc của đại hội, bám sát kịch bản đã chuẩn bị để điều hành; nội dung điều hành chuẩn bị chi tiết, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên; có sự linh hoạt trong điều hành, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với diễn biến của đại hội.

Ngoài ra, Đảng ủy các địa phương lưu ý nội dung tham luận, thảo luận tại đại hội cần đảm bảo chất lượng, sâu sắc và thể hiện trên nhiều lĩnh vực./.

