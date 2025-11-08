Xử lý tài sản công dôi dư: Tăng phân cấp, ưu tiên cho y tế, giáo dục

Ngày 8/11, trước yêu cầu cấp thiết của việc sắp xếp, xử lý khối lượng lớn tài sản công dôi dư sau quá trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Bộ Tài chính cho biết đã và đang triển khai một loạt giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế đến tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo nguồn lực Nhà nước được sử dụng hiệu quả, minh bạch.

Cụ thể, Bộ Tài chính tập trung xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công. Để tạo cơ sở vững chắc cho việc xử lý tài sản khi sắp xếp lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồ sộ, bao gồm: 13 Nghị định của Chính phủ, một Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một Thông tư của Bộ Tài chính.

Điểm cốt lõi của hệ thống văn bản này là quy định đa dạng các hình thức xử lý, khai thác tài sản công, mở ra nhiều phương án linh hoạt cho các địa phương. Đặc biệt, tinh thần cải cách được thể hiện rõ qua việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, chính quyền địa phương được trao quyền chủ động lớn hơn theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết, định hướng rõ ràng cho các địa phương trong quá trình bố trí, sắp xếp và xử lý tài sản công. Định hướng xuyên suốt và được nhấn mạnh là ưu tiên giao, điều chuyển, hoặc chuyển đổi công năng các tài sản công dôi dư để phục vụ các mục đích thiết yếu của xã hội. Cụ thể, các tài sản này sẽ được ưu tiên chuyển đổi thành trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, khu thể dục, thể thao và các không gian công cộng khác nhằm trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Tài chính cũng cho biết đang chủ động tổ chức các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, rà soát trực tiếp tại các địa phương. Mục tiêu là nắm bắt tình hình thực tế, xem xét các phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công dôi dư mà các tỉnh, thành phố đã xây dựng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế và tổng hợp báo cáo từ các địa phương, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền để có những chỉ đạo, định hướng chính sách phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ quỹ tài sản công dôi dư, tránh thất thoát, lãng phí tài sản đồng thời phải bảo đảm được nguồn tài sản để sử dụng cho các mục đích của Nhà nước trong tương lai./.

