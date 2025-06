Xử phạt doanh nghiệp khai thác đá quý hơn 920 triệu đồng

UBND tỉnh An Giang xử phạt Công ty Mê Kông 162,5 triệu đồng; Công ty An Thịnh hơn 85,6 triệu đồng do chậm đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc, Bảo hiểm Thất nghiệp và Bảo hiểm Y tế.