Hãng hàng không American Airlines đang tiến hành điều tra sau khi trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh đối đầu giữa một hành khách và một tiếp viên trên chuyến bay của hãng.Đoạn video do một hành khách khác ghi lại hôm 21/4 vừa qua dường như là đoạn cuối của một sự cố xảy ra trên chuyến bay từ San Francisco đến Dallas. Đoạn clip không cho biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.Sự cố này diễn ra chỉ 2 tuần sau vụ một hành khách của hãng hàng không United Airlines bị cảnh sát hàng không Chicago lôi ra khỏi chỗ ngồi và đuổi khỏi máy bay một cách thô bạo.Hãng United đã bị cư dân mạng cũng như các chuyên gia trong ngành chỉ trích nặng nề bởi những phát ngôn mâu thuẫn sau sự việc, mà ban đầu tỏ ý về phe các nhân viên của mình và đổ lỗi cho hành khách.Đoạn video về sự cố của American Airlines bắt đầu với cảnh một phụ nữ vừa ôm con vừa khóc. "Xin hãy trả lại xe nôi cho tôi," cô sụt sùi.Một hành khách nam đứng dậy và can thiệp, dường như khó chịu với cách người phụ nữ bị đối xử. Anh ta nói với tiếp viên, "Này anh, anh mà làm thế với tôi, tôi sẽ cho anh biết tay."Tiếp viên này khuyên vị hành khách đừng nên xen vào, sau đó thách thức anh ta "đánh tôi đi... thử làm xem nào."Đoạn video không cho biết rõ lý do khiến người phụ nữ trở nên quẫn trí như vậy.Surain Adyanthaya, người đăng đoạn video lên Facebook hôm 21/4 cho biết trước khi được ghi hình, tiếp viên đã giằng chiếc xe nôi "một cách thô bạo," đánh trúng vào người phụ nữ và suýt nữa trúng cả vào em bé.Adyanthaya sau đó cho hay hãng hàng không đã "hộ tống người mẹ và các con cô ấy rời chuyến bay" và để tiếp viên ở lại.Theo hãng tin KTLA-TV trực thuộc CNN tại Los Angeles, Olivia Morgan là một hành khách cũng đang chờ lên máy bay khi sự cố xảy ra."Tiếp viên đã giật chiếc xe nôi khỏi tay người mẹ, một tay đang ôm con, cùng một em bé khác đang ngồi trong nôi dùng trên ôtô, khiến cô ấy khóc nức nở," Morgan kể lại."Anh ta lao qua chỗ tôi cùng cái xe nôi và tôi bảo anh ta 'Anh đang làm gì thế? 'Anh suýt nữa đánh trúng em bé rồi.' Và anh ta hét vào mặt tôi rằng, 'đừng có xía vào' giống như trong đoạn video vậy."Trên trang web của mình, American Airlines nói rằng hành khách có thể mang theo xe nôi loại nhỏ có thể gấp lại, nhưng cần phải được kiểm tra tại cửa lên. Những chiếc xe nôi lớn hơn phải được kiểm tra ở quầy vé.American Airlines đã nhanh chóng phản ứng lại với sự cố này."Chúng tôi đã xem đoạn video và đã bắt đầu một cuộc điều tra để tìm ra sự thật. Những gì chúng tôi thấy từ đoạn video không phản ánh những giá trị của chúng tôi hay cách chúng tôi chăm sóc khách hàng," Tuyên bố của American Airlines cho hay."Chúng tôi rất xin lỗi vì những đau đớn chúng tôi đã gây ra cho hành khách và gia đình của cô ấy, cũng như cho bất kỳ hành khách nào khác bị sự cố này ảnh hưởng."American Airlines cho biết đã cho hành khách nữ nói trên được nâng lên hạng nhất trong suốt phần còn lại của chuyến đi, và tiếp viên có liên quan đã bị "đình chỉ công việc" trong quá trình điều tra."Những hành động của phi hành đoàn được ghi lại ở đây không phản ánh sự kiên nhẫn hay đồng cảm, hai giá trị cần thiết trong chăm sóc khách hàng. Tóm lại, chúng tôi rất thất vọng với những hành động này," hãng cho biết.Trong sự cố của hãng United Airlines, hành khách David Dao đã bị chấn động, gãy mũi và mất hai chiếc răng, và theo luật sư của ông, ông đang lên kế hoạch kiện hãng hàng không này.Sau đó, United Airlines đã phải xin lỗi vì dùng bạo lực ép ông Dao, một bác sĩ 69 tuổi phải rời máy bay và đã bồi thường cho những người trên chuyến bay./.