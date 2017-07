Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: MFB)

Ngày 14/7, 4 người đã nhập viện và hàng trăm hộ gia đình đã phải sơ tán do khói độc bốc lên từ một vụ cháy nhà máy tái chế ở Melbourne, Australia.Theo lực lượng cứu hỏa, đám cháy bùng phát từ ngày 13/7 ở khu vực cách Quận Thương mại Trung tâm Melbourne 19 km về phía Bắc và dự kiến sẽ phải mất 3 ngày mới có thể kiểm soát được do nhà máy này chứa nhiều vật liệu dễ cháy.Phân tích dữ liệu từ một máy bay không người lái cho thấy, trong nhà máy, lượng rác thải cao tới 4-5 mét. Do đám cháy quá lớn, lực lượng cứu hỏa rất khó tiếp cận để dập lửa.Nhà chức trách đã ban bố cảnh báo từ đêm 13/7 về tình trạng không khí độc hại và hơn 150 hộ gia đình xung quanh khu vực trên đã phải sơ tán. Tuy nhiên, đã có 4 người phải nhập viện trong đó có một bé gái 4 tuổi. Theo lực lượng y tế, khói và các hạt trong không khí sẽ ảnh hưởng đầu tiên đến những người đang có vấn đề về đường hô hấp, người già và trẻ em. Giới chức cảnh báo tro từ đám cháy sẽ lan khắp Melbourne trong ngày 13 và 14/7 với diện tích khói hiện đã lan đến 30 km.Đây là lần thứ 3 trong năm nay nhà máy này xảy ra hỏa hoạn./.