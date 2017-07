Hồ Urmia. (Nguồn: ncr-iran.org)

Mức phóng xạ tia cực tím quanh hồ Urmia, một danh thắng nổi tiếng miền Tây Bắc Iran đã tăng gấp 4 lần trong vòng 10 năm qua, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạnh của những người sống xung quanh khu vực này.Theo báo cáo của Chương trình Khôi phục hồ Urmia công bố ngày 16/7, nguyên nhân mức phóng xạ gia tăng là do mực nước ở hồ giảm.Người đứng đầu chương trình Masoud Tajrishi đã cảnh báo về những hậu quả to lớn đối với sức khỏe liên quan tới tình trạng mức phóng xạ tia cực tím gia tăng tại đây, đồng thời cho biết các đội kiểm tra sẽ được cử đến các làng sống quanh hồ để kiểm tra sức khỏe của người dân.Đến nay Chương trình Khôi phục hồ Urmia chỉ tập trung vào kiềm chế ảnh hưởng của bụi và bão cát.Những ảnh hưởng của việc phơi nhiễm tia UV có thể rất nghiêm trọng bao gồm lão hóa da, suy yếu hệ miễn dịch, tổn thương mắt, ung thư da và thậm chí chết người.Mắt là bộ phận dễ bị tổn thương do tia UV vì hơn 99% bức xạ được mặt cầu trước của mắt hấp thụ, những tổn thương đều có thể dẫn đến mù.Dự kiến, mực nước hồ Urmia sẽ còn giảm mạnh do nhiệt độ mùa Hè năm nay dự báo sẽ cao hơn 1,8 độ C so với năm trước.Hồ Urmia nằm giữa tỉnh Đông Azerbaijan và Tây Azerbaijan, từng là hồ nước lớn nhất Trung Đông và là hồ nước mặn lớn thứ 6 trên thế giới với nồng độ muối tương đương với Biển Chết.Trước đây, toàn bộ hồ bao phủ diện tích hơn 5.200km2, từng là môi trường sống của nhiều loài sinh vật, song kể từ năm 2008, diện tích hồ đã bị thu hẹp đáng kể.Hiện vùng phía Nam của hồ đã gần như cạn kiệt, làm giảm hơn 70% diện tích bề mặt và khối lượng nước của hồ cũng giảm gần 95%.Hiện tượng này được cho là kết quả của biến đổi khí hậu, tình trạng khô hạn kéo dài, cũng như do việc xây đập không có kế hoạch và sử dụng nước lãng phí, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp./.