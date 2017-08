Hình ảnh Adam và bố Chân To. (Ảnh: CGV)

“Bố tớ là chân to” (The Son Of Bigfoot) - bộ phim hoạt hình vui nhộn nhưng đầy ý nghĩa sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho cả gia đình vào tháng Tám này.Tới từ bộ đôi đạo diễn Ben Stassen và Jeremy Degruson, phim hoạt hình “Bố tớ là chân to” xoay quanh câu chuyện về cậu bé 13 tuổi Adam trong hành trình tìm lại người cha thất lạc đã lâu.Ở phần đầu của bộ phim, Adam từng tỏ ra chán ghét bản thân mình. Nhưng theo mạch phim, cậu bé đã bắt đầu nhìn nhận thế giới một cách khác hơn cũng như biết cách sử dụng các nguồn siêu năng lực có được để bảo vệ cho những người mà mình yêu thương.Và rồi, Adam đã nhanh chóng nhận ra rằng cha của cậu không ai khác chính là người rừng Chân To trong huyền thoại. Ông ấy đã ẩn náu trong rừng sâu trong suốt nhiều năm qua để bảo vệ cho chính bản thân cùng với gia đình của mình khỏi sự săn lùng ráo riết của tập đoàn Hair.Co – những kẻ tham lam âm mưu bắt Chân To về để làm thí nghiệm vì DNA đặc biệt của ông, để phục vụ cho những thí nghiệm của chúng.Cuộc đoàn tụ bất ngờ giữa hai cha con sau khoảng thời gian dài xa cách cũng đã giúp Adam giải đáp được nhiều thắc mắc cũng như phát hiện ra nguồn năng lượng siêu nhiên được thừa hưởng từ chính cha mình – điều vượt quá trí tưởng tượng của cậu.Nhưng cả hai cha con không thể ngờ rằng, tập đoàn Hair.Co đã lần theo những dấu vết mà Adam để lại và tìm ra cha cậu. Họ sẽ phải làm gì đây để có thể thoát khỏi vòng vây của chúng?“Bố tớ là chân to” sẽ được ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 18/8/2017./.