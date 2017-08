Quang cảnh tại nhà ga sân bay Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 17/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ABS-CBN News, ngày 4/8, một chuyên gia nhận định các lệnh trừng phạt thứ cấp có thể là biện pháp đối phó hiệu quả hơn với Triều Tiên.Phó Giáo sư Matthew Kroenig của Đại học Georgetown giải thích Mỹ và các nước khác quan ngại về các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng cần gây sức ép lên các doanh nghiệp làm ăn với Triều Tiên thay vì chỉ tập trung vào riêng quốc gia Đông Bắc Á này.Ông Kroenig nhận định: “Mỹ có sẵn một loạt công cụ. Do đó, một trong những công cụ mà chính quyền Tổng Thống Donald Trump quyết định thực hiện là các lệnh trừng phạt thứ cấp. Không phải Washington đe dọa trực tiếp Triều Tiên, mà về cơ bản là gây sức ép lên các doanh nghiệp và ngân hàng làm ăn với Triều Tiên.”Triều Tiên cùng với 26 quốc gia khác, trong đó có Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Mỹ, sẽ tham gia Diễn đàn Khu vực ASEAN vào ngày 7/8 tới. Tại đây, Bình Nhưỡng dự kiến sẽ phải đối mặt với sức ép đòi nước này ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo.Cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Bình Nhưỡng đã lên án việc Mỹ ra lệnh cấm công dân của nước này tới Triều Tiên, cho rằng đây là một âm mưu “bẩn thỉu” nhằm hạn chế các hoạt động giao lưu của người dân.Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh: “Động thái này là một âm mưu bẩn thỉu nhằm hạn chế các hoạt động giao lưu nhân dân, ngăn cản công dân Mỹ được thấy thực trạng Triều Tiên và cho thấy sự thất bại trong chính sách thù địch của họ. Điều này phản ánh quan điểm của Washington coi chúng ta là một kẻ thù.”Ngoài ra, quan chức trên còn nêu rõ Triều Tiên không có ý định ngăn cản người Mỹ mong muốn tới thăm Triều Tiên và tuyên bố: “Cánh cửa vẫn luôn mở cho tất cả người dân Mỹ muốn tới thăm Triều Tiên với thiện chí và chứng kiến tình trạng thực tế của đất nước."Chính phủ Mỹ đã thông báo công dân nước này sẽ bị cấm tới Triều Tiên bắt đầu từ tháng tới do những lo ngại về sự an toàn.Lệnh cấm trên được đưa ra sau khi sinh viên Mỹ Otto Warmbier được thả từ Triều Tiên vào tháng 6 vừa qua trong tình trạng hôn mê sau 17 tháng bị giam giữ./.