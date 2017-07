Lễ ký biên bản ghi nhớ về thương mại giữa Công ty Ba Tư Bình An Việt Nam với với công ty Rahavaran Tosee Mihan, Iran. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Iran)

Ngày 21/7, tại thủ đô Tehran, Iran, doanh nghiệp Ba Tư Bình An Việt Nam của Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về thương mại với công ty Rahavaran Tosee Mihan, trụ sở tại Tehran, với mục tiêu đạt khối lượng giao dịch thương mại hai chiều 500 triệu USD vào năm 2018.Công ty Ba Tư Bình An có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Ba Tư đảo Qeshm Bình An, là doanh nghiệp mới được thành lập đầu năm 2017 tại đảo Qeshm (Iran), do ông Trần Văn Trí làm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, với mục đích thúc đẩy trao đổi thương mại với các đối tác Iran.Theo MOU mới được ký kết, hai bên dự kiến triển khai các hoạt động xuất nhập khẩu hai chiều, trong đó phía công ty Ba Tư Bình An sẽ xuất khẩu nhiều mặt hàng hoa quả, nông sản thế mạnh của Việt Nam như chuối, gạo, càphê, tiêu… cho công ty Rahavaran Tosee Mihan.Ngược lại, công ty Iran sẽ xuất khẩu các mặt hàng nông sản khác nhau của Iran sang Việt Nam qua công ty Ba Tư Bình An. Hai bên đặt mục tiêu đạt khối lượng xuất-nhập khẩu mỗi chiều 250 triệu USD.Ngoài hợp tác với Rahavaran Tosee Mihan, công ty Ba Tư Bình An cũng đang xúc tiến thành lập nhà máy sản xuất nước mắm và nhà máy sản xuất nước uống collagen tại Iran để xuất khẩu về Việt Nam và các nước trong khu vực./.