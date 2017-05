Phim trường được dựng lại mô phỏng theo phim trường hình hãng phim Hollywood đã quay phim Kong: Skull Island. Tái hiện hình ảnh nhà chòi trong phim. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Sau 2 tháng khởi chiếu bộ phim bom tấn "Kong: Skull Island", ngày 10/5, Đại sứ du lịch Việt Nam Jordan Vogt-Roberts, đạo diễn của bộ phim đã có chuyến thăm thú vị phim trường "Kong: Skull Island" tại Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình).Việc Ninh Bình và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường dựng lại trường quay đã ghi hình phim "Kong: Skull Island" đã tạo cho Đại sứ du lịch Việt Nam, đạo diễn bộ phim những ấn tượng, bất ngờ thú vị. Tại đây, Đại sứ du lịch đã tham quan toàn bộ trường quay, có những tâm sự thú vị với những diễn viên đóng vai thổ dân trong phim.Đại sứ du lịch Việt Nam cho rằng, phim trường được dựng lại hết sức công phu, chân thật và Đại sứ hết sức bất ngờ trước điều này. Phim trường còn là nơi tham quan du lịch độc đáo, tạo việc làm và thu nhập cho người dân là những diễn viên thổ dân trong phim.Đại sứ rất mừng khi bộ phim "Kong: Skull Island" sau khi ra mắt đã tạo được tiếng vang lớn, đặc biệt là những hình ảnh được quay tại Ninh Bình nói riêng, Việt Nam nói chung đã đến gần hơn với khán giả trên khắp thế giới.Đại sứ du lịch Việt Nam mong muốn tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của mình trong việc quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung, Ninh Bình nói riêng đến đông đảo bạn bè quốc tế; đồng thời mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều bộ phim của nước ngoài quay tại Việt Nam, cũng như tại Ninh Bình để tiếp tục tạo việc làm cho người dân địa phương.Sau khi tham quan trường quay, nói chuyện, chụp ảnh cùng những diễn viên thổ dân và người hâm mộ, Đại sứ du lịch Việt Nam đã tham quan nhiều nơi tại Quần thể danh thắng Tràng An.Được sự đồng ý của đoàn làm phim, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, doanh nghiệp Xuân Trường đã phục dựng lại trường quay bộ phim "Kong: Skull Island" tại Quần thể danh thắng Tràng An đúng vào dịp tổ chức Lễ hội Tràng An năm 2017.Sự kiện này góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Bình gắn với bộ phim "Kong: Skull Island" vừa được công chiếu, thu hút đông đảo du khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.Bà Đinh Thị Lát, trưởng nhóm diễn viên đóng phim "Kong: Skull Island," chia sẻ: "Việc phục vụ đoàn phim đã để lại cho những diễn viên nhiều kỷ niệm khó quên. Đặc biệt, sau khi bộ phim được công chiếu, chúng tôi rất vinh dự được tiếp tục phục vụ tại phim trường."Bà Đinh Thị Lát mong muốn đoàn phim sẽ có những bộ phim mới được quay tại Ninh Bình, để tạo thêm việc làm cho người dân nơi đây.Bộ phim "Kong: Skull Island" được ghi hình tại nhiều địa điểm của Ninh Bình từ ngày 27/2 đến 15/3/2016, trong đó bối cảnh quay tại Quần thể danh thắng Tràng An được trau chuốt tỉ mỉ và độc đáo./.