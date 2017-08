Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kikeo Khaykhamphithoune thăm Nhà máy sữa Việt Nam tại khu Công nghiệp Mỹ Phước II, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thanh Vũ/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ngày 5/8, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Kikeo Khaykhamphithoune Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương dẫn đầu đã đến thăm và làm việc Nhà máy sữa Việt Nam thuộc Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tại khu Công nghiệp Mỹ Phước II, tỉnh Bình Dương.Tại buổi làm việc, bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Công ty Vinamikl giới thiệu về Vinamilk và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong những năm gần đây, nhất là sau khi cổ phần hóa vào cuối năm 2003 đồng thời khẳng định Lào là một trong những thị trường mà Vinamilk luôn quan tâm và mong thúc đẩy phát triển; hoặc Lào có nhà máy sữa thì Vinamilk sẽ tham gia hỗ trợ huấn luyện, tập huấn, đào tạo nguổn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho Lào.Báo cáo năm 2016, Vinamilk có tổng doanh thu đạt 46.965 tỷ đồng, (đạt 105% so với kế hoạch), lợi nhuận 11.238 tỷ đồng (đạt 112% so với kế hoạch), giá trị vốn hóa: 182.303 tỷ đồng. Năm 2017, Vinamilk đặt mục tiêu tổng doanh thu 51.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế là 9.735 tỷ đồng, tăng 4%; (Riêng trong quý I/2017, doanh thu tăng Vinamilk 16,1%; lợi nhuận sau thuế tăng 34%, lợi nhuận trước thuế tăng 30,3%).Tham quan Nhà máy sữa Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Lào ấn tượng trước quy mô hiện đại; công suất giai đoạn 1 của nhà máy là 1,2 triệu lít sữa/ngày và hiện đang nâng công suất cho giai đoạn 2 lên đến 2,4 triệu lít/ngày (tương đương 800 triệu lít/năm).Ngoài dây chuyền khép kín từ khâu tiếp nhận sữa nguyên liệu, chế biến, thanh trùng, tiệt trùng đến đóng gói sản phẩm còn có hàng chục robot tự hành chuyên làm nhiệm vụ vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm; hệ thống kho thông minh tối ưu hóa diện tích và được lập trình khoa học cũng được điều khiển bằng robot để xuất nhập hàng được nhanh chóng...Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Kikeo Khaykhamphithoune đánh giá cao thành quả Vinamilk đạt được; đồng thời khẳng định đây chính là kết quả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển nền công nghiệp hiện đại tiên tiến.Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Kikeo Khaykhamphithoune chia sẽ: Thương hiệu Vinamilk rất có uy tín và người dân Lào rất ưa chuộng sản phẩm của Vinamilk. Bí thư mong Vinamilk, Nhà máy sữa Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đồng thời mong lãnh đạo Vinamilk thu xếp đến đất nước Lào để tìm kiếm thêm cơ hội mở rộng đầu tư, xuất khẩu nhằm đem đến cho người dân Lào nhiều sự lựa chọn về sản phẩm sữa cũng như góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hợp tác đầu tư phát triển kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Lào.Vinamilk hiện có 13 nhà máy sản xuất sữa trãi dài khắp Việt Nam, cùng nhà Nhà máy sữa tại Angkor (Campuchia), nhà máy sữa Driftwood (Mỹ), cổ phần tại nhà máy sữa Miraka (New Zealand) và đầu tư công ty con tại Ba Lan làm cửa ngõ tại thị trường châu Âu.Sản phẩm Vinamilk có mặt trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ; kim ngạch xuất khẩu từ mức xấp xỉ 30 triệu USD vào năm 1998 đã tăng lên gần 260 triệu USD vào năm 2016./.