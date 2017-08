Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn tin của hãng thông tấn Yonhap ngày 7/8 cho biết lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận “thường kỳ” gần biên giới phía Tây.Trong đó các binh sỹ đã bắn một tên lửa đất đối đất loại Spike, hơn 200 quả đạn pháo tự hành K9 và một loạt r​ock​et từ máy bay trực thăng AH-1S Cobra.Một quan chức của lực lượng trên nêu rõ theo các quy định hiện hành, phía Hàn Quốc đã thông báo trước với phía Triều Tiên về kế hoạch tập trận trên thông qua Ủy ban đình chiến quân sự của Bộ chỉ huy Liên hợp quốc.Tên lửa Spike của Hàn Quốc bắt đầu được triển khai năm 2013 và có khả năng vô hiệu hóa các khẩu đội pháo bờ biển của Triều Tiên.Nhiều người lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành thêm các hành động khiêu khích để đáp trả nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khi nhiều quan chức Mỹ công khai nói về “phương án quân sự” nhằm ngăn chặn Triều Tiên sử dụng các loại vũ khí hạt nhân.Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tình trạng căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày 4/7 và 28/7 vừa qua.Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã vừa thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên.Các biện pháp trừng phạt mới, trong đó có lệnh cấm đối với toàn bộ việc xuất khẩu than, nhằm mục đích cắt giảm 1 tỷ USD trong tổng doanh thu 3 tỷ USD từ xuất khẩu của Triều Tiên./.