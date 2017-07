Một cửa hàng Apple tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Hãng Apple thông báo sẽ mở một trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc đại lục có sự “liên kết” với chính phủ nước này.Điều này đã làm dấy lên một số ý kiến lo ngại về tính bảo mật của các tài khoản iCloud, vốn được sử dụng để lưu trữ thông tin cá nhân được chuyển tải từ iPhone, iPad và máy tính Mac.Trung tâm dữ liệu này sẽ được đặt tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) và do Guizhou on the Cloud Big Data, thuộc sở hữu của Chính phủ Trung Quốc, điều hành. Apple hợp tác với công ty này nhằm tuân thủ luật mới của Trung Quốc vốn yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu phải giữ thông tin của các khách hàng Trung Quốc trên các máy tính đặt tại nước này.Trung tâm dữ liệu ở tỉnh Quý Châu sẽ lưu trữ hình ảnh, video, tài liệu và thông tin cá nhân khác mà các khách hàng Trung Quốc của Apple tải lên tài khoản iCloud, ngay cả khi họ đang đi du lịch nước ngoài. Một số chuyên gia cho rằng trung tâm dữ liệu này sẽ giúp chính phủ dễ dàng thu thập thông tin thông qua các yêu cầu pháp lý hoặc các phương tiện khác.Các công ty công nghệ lớn khác, bao gồm Amazon, Microsoft và IBM, cũng đã có những thỏa thuận tương tự để vận hành các trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc đại lục.Trung Quốc là thị trường lớn thứ ba của Apple, chiếm khoảng 20% doanh thu của hãng, sau Bắc Mỹ và châu Âu./.