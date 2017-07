Thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi. (Nguồn: Reuters)

Kênh truyền hình Al-Arabiya của Saudi Arabia ngày 15/7 khẳng định Jalaluddin al-Tunisi, chỉ huy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya sẽ trở thành thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này sau khi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.Kênh truyền hình này cho biết al-Tunisi là ứng cử viên lớn nhất để khôi phục lại phong trào khủng bố này và mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực Bắc Phi trong bối cảnh IS đang phải chịu những thiệt hại nặng nề tại Syria và Iraq.Trước đó, ngày 11/7 vừa qua, kênh truyền hình al-Sumaria của Iraq đưa tin IS khẳng định Baghdadi đã thiệt mạng trong một vụ không kích của quân đội Nga.Trong một thông cáo ngắn được đưa ra tại Tal Afar, thành phố Mosul ở phía Bắc Iraq, IS xác nhận Baghdadi đã thiệt mạng, đồng thời cho biết sẽ sớm lựa chọn người thay thế al-Baghdadi.Trên thực tế, IS nhanh chóng cần một thủ lĩnh mới sau những thất bại của tổ chức này tại Syria và Iraq.Jalaluddin al-Tunisi có thuận lợi để chỉ huy IS. Tên thật là của phần tử này là Mohamed ben Salem al-Ayouni, sinh năm 1982 tại Masaken, tỉnh Sousse của Tunisia.Sau khi di cư sang Pháp trong những năm 1990, tên này đã có quốc tịch Pháp và quay trở lại Tunisia trong thời điểm Cách mạng Hoa Nhài lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Zine El Abidine ben Ali.Năm 2011, tên này tới Syria khi quốc gia này nổ ra nội chiến.Năm 2014, y gia nhập hàng ngũ IS. Jalaluddin al-Tunisi là một kẻ thân cận của Baghdadi.Chính Baghdadi đã chỉ định al-Tunisia làm thủ lĩnh của IS tại Libya năm 2016, khi cho rằng tên này có khả năng giành được thắng lợi và có nhiều quan hệ tốt với các nhóm khủng bố khác tại Bắc Phi./.