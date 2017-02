Tuyết rơi phủ trắng trên mái nhà, vườn tược của người dân khu vực đèo Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa (Lào Cai) năm 2014. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Đêm về sáng 11/2, không khí lạnh tác động đến Lào Cai đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ các khu vực trên địa bàn giảm xuống mức cực tiểu trong đợt giá rét này.Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết lúc 7 giờ ngày 11/2, các Trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp ở các địa phương như sau: Phố Ràng (Bảo Yên) 13,5 độ C; thành phố Lào Cai 14,4 độ C. Vùng núi Bắc Hà chuyển rét, nhiệt độ 7,4 độ C; khu du lịch Sa Pa nhiệt độ xuống còn 4 độ C.Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất trong đợt giá rét này, riêng Sa Pa xuống mức cực tiểu tính từ đầu mùa Đông đến nay.Trước đó, cũng do tác động của không khí lạnh, ngày 30/12/2016, nhiệt độ tại Sa Pa giảm còn 4,7 độ C.Đợt rét này khiến du khách đến với Lào Cai đầu Xuân chào mừng Năm du lịch quốc gia Lào Cai-Tây Bắc 2017 có thêm trải nghiệm thú vị về cái lạnh vùng cao Tây Bắc.Đây là một hành trình đặc biệt hơn bất kỳ mùa nào trong năm để có thể tận hưởng không khí trong lành tối ưu nhất, kèm theo đó là gió lạnh của ngày đầu Xuân, càng thêm phần hấp dẫn.Tuy nhiên, du khách nên chuẩn bị hành trang và quần áo ấm thích hợp để thích ứng và đảm bảo sức khỏe trước cái lạnh đặc trưng của vùng cao.Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày và đêm nay (11/2), không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Nhiệt độ các khu vực ít biến đổi, sau nhích dần lên./.