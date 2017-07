Máy bay của hãng hàng không American Airlines (ảnh trên) tại sân bay McCarran ở Las Vegas, Nevada, Mỹ và máy bay của hãng Qatar Airways (ảnh dưới) tại sân bay Hamad ở Doha, Qatar, ngày 12/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 14/7 đã ban hành quy chế sửa đổi đối với các hãng hàng không trên toàn thế giới cung cấp dịch vụ vận tải tới nước này.Đây là động thái nhằm đáp ứng yêu cầu làm rõ các quy định an ninh hàng không mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tuần tới.Người phát ngôn Cục An ninh vận tải Mỹ trực thuộc DHS, ông James Gregory nhấn mạnh quy chế sửa đổi nói trên, bao gồm các điều chỉnh về mặt kỹ thuật, sẽ góp phần tăng cường an ninh hàng không toàn cầu và là minh chứng rõ ràng cho những cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm nâng cao các tiêu chuẩn an ninh hàng không.Hiện các hãng hàng không châu Âu cũng đang tích cực thay đổi để đáp ứng được những quy định mới sẽ bắt đầu hiệu lực từ ngày 19/7 tới, bao gồm tăng cường kiểm tra an ninh đối với hành khách dựa trên công nghệ quét ảnh bằng tia X và sử dụng sóng siêu âm để soi chiếu hành lý xách tay; siết chặt các phương thức đảm bảo an ninh tại các khu vực cất cánh và hạ cánh máy bay cũng như khu vực dành cho hành khách; đồng thời tăng cường hoạt động của chó nghiệp vụ.Các quy định mới này nhằm đảm bảo an ninh cho khoảng 325.000 hành khách trên gần 2.000 chuyến bay thương mại vào Mỹ mỗi ngày của 180 hãng hàng không đến từ 280 sân bay thuộc 105 quốc gia.Trước đó, hôm 28/6 vừa qua, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ John Kelly​ thông báo sẽ triển khai hàng loạt quy định an ninh mới nghiêm ngặt đối với tất cả các hãng hàng không bay vào nước này trong bối cảnh các mối đe dọa khủng bố gia tăng, song khẳng định sẽ trì hoãn việc mở rộng lệnh cấm mang máy tính xách tay lên khoang hành khách.Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, các hãng hàng không sẽ có 21 ngày kể từ ngày 28/6 đến 19/7 tới để lắp đặt các máy quét an ninh nhằm phát hiện các thiết bị nổ, và 120 ngày để triển khai các biện pháp an ninh khác, trong đó có việc tăng cường kiểm tra an ninh với từng hành khách sử dụng dịch vụ hàng không.Hồi tháng 3 năm nay, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã áp đặt lệnh cấm mang thiết bị điện tử cỡ lớn lên khoang hành đối với các chuyến bay trực tiếp đến Mỹ từ 10 sân bay tại 7 quốc gia Trung Đông, Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.Tuy nhiên, kể từ ngày 3/7 vừa qua, giới chức Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm nói trên đối với nhiều hãng hàng không như Etihad thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Jordan Airlines, các chuyến bay thẳng tới Mỹ từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ Doha (Qatar), từ sân bay quốc tế Kuwait và các chuyến bay đến New York của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir./.