Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Hwasong-12 ngày 14/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sau vụ phóng tên lửa mới nhất vào ngày 28/7 của Triều Tiên.Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết ông Guterres nhấn mạnh giới lãnh đạo Triều Tiên cần tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và cùng với cộng đồng quốc tế giải quyết tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên.Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố hành động của Triều Tiên đã gây ra "một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và hòa bình quốc tế."Tuyên bố của cơ quan đối ngoại EU cho biết vụ thử tên lửa ngày 28/7 là "một sự vi phạm các trách nhiệm quốc tế của Triều Tiên nêu rõ trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."Tuyên bố hối thúc Bình Nhưỡng "kiềm chế các hành động khiêu khích có thể dẫn tới căng thẳng gia tăng trong khu vực và trên toàn cầu."Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini sẽ thảo luận tình hình tại Bán đảo Triều Tiên với giới chức Hàn Quốc cùng các đối tác quốc tế khác trong vài ngày tới.Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích vụ thử tên lửa của Triều Tiên là một hành động "liều lĩnh và nguy hiểm" có thể khiến quốc gia này bị "cô lập hơn nữa."Tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng nêu rõ Mỹ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh của Mỹ cũng như các đồng minh trong khu vực.Về phần mình, Pháp hối thúc các nước trong Hội đồng Bảo an nhanh chóng thông qua các biện pháp trừng phạt "bổ sung và mạnh mẽ" trước hành động thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh chỉ có những sức ép ngoại giao tối đa mới có thể giúp đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.Trong một tuyên bố mới nhất ngày 29/7, KCNA đã khẳng định thông tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của nước này.Tuyên bố của KCNA nêu rõ vụ thử lần thứ 2 tên lửa ICBM Hwasong-14 đã thành công.Tên lửa đã bay được 47 phút 12 giây, đạt tầm bắn tối đa 3.724,9km, bay xa 998km và đã bắn trúng mục tiêu trên biển.KCNA nhấn mạnh vụ phóng đã thử nghiệm thành công khả năng quay trở về khí quyển trái đất của ICBM.KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un cho biết vụ thử tên lửa mới nhất là minh chứng về năng lực tên lửa của nước này khi Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa "tại bất cứ đâu và vào bất kỳ thời gian nào," đồng thời tuyên bố "toàn bộ lãnh thổ của Mỹ đều nằm trong tầm tấn công của Bình Nhưỡng."Vụ phóng tên lửa mới này của Triều Tiên đã được dự báo trong bối cảnh những ngày này, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đang có những hoạt động chào mừng 64 năm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến kết thúc cuộc chiến tranh liên Triều vào ngày 27/7./.