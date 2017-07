Ngày 28/7, Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang tạm giữ một đối tượng lẻn vào nhà dân với mục đích trộm cắp tài sản, tuy nhiên, đối tượng này lại bị người dân bao vây vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em.Vụ việc được đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người dân hoang mang, lo ngại.Vào khoảng 9 giờ ngày 28/7, nam thanh niên tên là Lê Thành Trung (23 tuổi), trú huyện Vạn Linh, tỉnh Khánh Hòa đột nhập vào nhà anh Võ Văn Thắng (31 tuổi), xã Hải Chánh, Hải Lăng với mục đích trộm tài sản.Lúc này, trong nhà có cháu Võ Văn Nhật Minh (sinh năm 2012) đang nằm ngủ trong nhà.Tuy nhiên, sau quá trình lục lọi, Trung không tìm thấy tài sản, định tẩu thoát thì bị anh Thắng phát hiện, hô hoán mọi người bắt giữ. Sau đó, một số người chưa hiểu rõ vụ việc đã quay video, đăng tải lên mạng xã hội với nội dung "bắt được đối tượng bắt cóc trẻ em" khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.Chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hàng chục nghìn lượt chia sẻ khiến vụ việc ngày càng phức tạp.Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hải Lăng đã đến hiện trường để điều tra vụ việc đồng thời, tập trung lực lượng đưa Trung ra khỏi vòng vây của người dân, không để Trung bị người dân hành hung.Tại cơ quan công an, Trung khai vào giữa tháng Bảy, Trung xin được vào bán vé tại một đoàn văn nghệ tạp kỹ ở địa phương. Tuy nhiên, nhiều ngày nay, mưa bão không đi làm được, Trung hết tiền nên không thể về quê, Trung bèn đi trộm cắp tài sản. Trung là người đồng giới, bị khuyết tật về giọng nói, chậm chạp.Trung tá Dương Chí Hòa, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế-ma túy, Công an huyện Hải Lăng cho biết qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng xác định đây không phải là vụ bắt cóc như mạng xã hội đã đưa mà chỉ là một vụ trộm cắp tài sản."Do Trung chưa lấy được tài sản nên chưa cấu thành tội danh. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện đưa Trung về địa phương để quản lý, giáo dục", ông Hòa nói./.