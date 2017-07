Bộ phim sử thi chiến tranh "Đảo địa ngục" (The Battleship Island) của đạo diễn Hàn Quốc Ryoo Seung Wan đã thu hút được lượng người xem kỷ lục trong ngày công chiếu.Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích bộ phim này đã độc chiếm các rạp chiếu ở khắp Xứ sở kim chi.Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, lượng vé bán ra của phim "Đảo địa ngục" trong ngày công chiếu (26/7) đạt 970.516 vé, một con số kỷ lục tại nước này.Kỷ lục trên từng thuộc về bộ phim Hollywood "Xác ướp" (The Mummy) ra mắt vào đầu tháng Bảy. Bộ phim do nam tài tử Tom Cruise thủ vai chính đã bán được 872.965 vé trong ngày ra mắt.Bộ phim Hàn Quốc từng nắm kỷ lục này là siêu phẩm điện ảnh "Chuyến tàu sinh tử" (Train to Busan) với 872.673 vé được tiêu thụ trong ngày đầu ra rạp.Ngày 26/7 vừa qua, phim "Đảo địa ngục" đã được chiếu 10.174 lần tại 2.027 rạp chiếu khắp trên Hàn Quốc, chiếm khoảng 87% lượng rạp chiếu ở nước này. Kỷ lục xuất hiện tại nhiều rạp chiếu nhất Hàn Quốc thuộc về phim "Đội trưởng Mỹ: Nội chiến siêu anh hùng" (Captain America: Civil War) với 1.991 rạp chiếu.Phim "Đảo địa ngục" do CJ Entertainment phát hành. CJ Entertainment là công ty điện ảnh của CJ E&M, Tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc và sở hữu cả CGV - chuỗi rạp chiếu lớn nhất Hàn Quốc.Trước đây, CJ từng bị chỉ trích độc chiếm rạp chiếu cho nhiều bộ phim, trong đó có "Trận đánh Incheon" (Operation Chromite) phát hành hồi năm ngoái.CJ cho rằng con số trong ngày ra mắt phim "Đảo địa ngục" có thể bị thổi phồng, song xác nhận có khoảng 2.000 rạp chiếu sẵn sàng cho ngày mở màn.Theo CJ, số lượng rạp chiếu phim do mỗi rạp tự quyết định chứ không liên quan gì tới nhà phát hành phim.Bộ phim của đạo diễn Ryoo Seung Wan quy tụ các diễn viên tài danh của điện ảnh Hàn Quốc như Song Joong Ki, So Ji-sub, Hwang Jung-min…Với kinh phí dàn dựng lên tới 26 tỷ won (23,4 triệu USD), "Đảo địa ngục" sẽ phải bán được 8 triệu vé mới thu hồi được vốn./.