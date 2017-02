Người dân đeo khẩu tranh phòng tránh khói bụi tại Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung Quốc đã thiết lập một mạng lưới duy nhất giám sát mức độ ô nhiễm không khí trên toàn quốc trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực kiểm soát thông tin lan tràn về khói bụi độc hại.Trung Quốc đưa ra thông báo trên sau khi Cơ quan Khí tượng quốc gia hồi tháng trước đề nghị các cục khí tượng ở địa phương ngừng ban hành cảnh báo về khói bụi.Cho đến nay, các dữ liệu về khói bụi phần lớn được cung cấp bởi các trạm quan trắc ở địa phương. Tuy nhiên, mạng lưới quốc gia sẽ dò tìm các chất gây ô nhiễm, sử dụng kết hợp giữa các trạm quan trắc khói bụi hiện trường với dữ liệu cảm ứng từ vệ tinh và các cơ sở trên không trung.Theo giáo sư He Kebin của Đại học Thanh Hoa, sáng kiến này nhằm loại bỏ các dữ liệu giả về khói bụi.Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.Trong năm 2016, Chính phủ Trung Quốc đã từ chối cấp phép cho 11 dự án có trị giá gần 14 tỷ USD do tiêu thụ nhiều năng lượng và gây ô nhiễm cao.Trung Quốc cũng đặt mục tiêu trong năm 2017, giảm 10% lượng khí phát thải gây ô nhiễm (so với mức năm 2012) tại các thành phố cấp tỉnh trở lên./.