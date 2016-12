Khu neo đậu tránh trú bão tại Cảng cá Mũi Né, tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ ngày 23/12, vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 132,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu​zon khoảng 1.200km về phía Đông Nam.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ, hướng về phía biển Đông.Trung tâm cảnh báo từ ngày 26/12, bão Nock-ten có khả năng vào biển Đông, gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa dông mạnh trên khu vực giữa Biển Đông.Đêm 26/12, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh Trung Bộ.Từ ngày 27-31/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoàn lưu bão Nock-ten, các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300 mm/đợt). Các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.Dự báo đêm 23 ngày 24/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15​-18 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17​-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 24​-27 độ C.Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C.Các tỉnh từ Thanh Hóa​-Thừa Thiên​-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18​-21 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18​-21 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23​-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.