Ngày 1/8, thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank) và Phan Huy Khang (nguyên là thành viên Hội đồng tín dụng, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank).Hai bị can này bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam - VNCB, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Sacombank.Theo thông tin ban đầu, Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam hơn 1.800 tỷ đồng.Cụ thể, tháng 4/2013, ông Danh gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Bê cho ông Danh vay tiền. Ông Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam tại Sacombank.Sau đó, ông Bê dẫn ông Danh gặp Phan Huy Khang triển khai làm thủ tục cho ông Danh vay tiền. Từ đó, Giám đốc Sacombank Chi nhánh Quận 8 và Chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ của 6 công ty sân sau của ông Danh vay số tiền trên.Ngày 26/4/2013, 1.800 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của ông Danh. Có được tiền, ngày 27/4/2013 ông Danh chuyển 1.700 tỷ đồng trả khoản nợ trước đó cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Số tiền còn lại, ông Danh giữ trong tài khoản cá nhân của mình.Trước đó, ngày 24/2, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo cho biết đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Ngân hàng Sacombank./.