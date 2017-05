Liên quan đến việc hai cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum có hành vi đánh nhau, vi phạm đạo đức cán bộ, công chức vào ngày 16/3, Công an thành phố Kon Tum đã bắt tạm giam hai tháng đối với Dương Đặng Hải Trung trú tại thành phố Kon Tum vì hành vi cố ý gây thương tích.Trước đó, ngày 16/3, đoàn công tác gồm 8 người của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đi công tác ở huyện Ia H’Drai. Sau khi hoàn thành công việc, trên đường qua địa phận thành phố Pleiku (Gia Lai) đoàn đã giao lưu với một số đồng nghiệp tỉnh Gia Lai. Sau đó, trên đường về do bực tức về thái độ của ông Diệp Xuân Vinh, Chi cục Phó Chi cục quản lý đất đai (Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum) trong lúc giao lưu, Trưởng phòng Tài nguyên nước (Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum) Cao Minh Phương đã đánh ông Vinh.Khi về tới nhà, ông Vinh và vợ là bà Trần Thị Thu Hà đã đến nhà ông Phương để hỏi chuyện. Tại đây, đối tượng Dương Đặng Hải Trung, là người quen của bà Hà đã dùng dao đe dọa đòi gặp ông Phương.Ông Phương lúc này đã được vợ con đưa vào trong phòng và khóa cửa lại nên Trung đã dùng dao đập phá một số tài sản và chém gây thương tích anh Nguyễn Bá Duy là hàng xóm của ông Phương sang can ngăn.Vụ việc đã gây náo loạn khu phố, khiến lực lượng công an phải có mặt để giải quyết. Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Kon Tum đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi của vợ chồng ông Vinh, bà Hà. Riêng hành vi của ông Phương, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt hành chính.Liên quan đến vụ việc, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã kỷ luật cảnh cáo các ông Diệp Xuân Vinh và Cao Minh Phương vì vi phạm đạo đức cán bộ công chức. Ngoài ra, 4/6 cá nhân khác cùng đi công tác với hai cán bộ trên cũng bị kỷ luật ở các hình thức khác nhau.Sau khi TTXVN và các cơ quan báo chí khác thông tin về vụ việc, ngày 23/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum kiểm tra, xử lý đúng theo thẩm quyền và quy định của pháp luật nội dung báo chí phản ánh và báo cáo kết quả xử lý vụ việc trước ngày 10/5./.