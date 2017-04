Hồ La Angostura, cách Cochabamba, miền trung Bolivia khoảng 14km bị cạn khô nước do nắng nóng kéo dài. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đã cảnh báo nguy cơ cao hiện tượng thời tiết El Nino gắn với tình trạng hạn hán và lũ lụt sẽ quay trở lại trong năm nay, đảo ngược dự báo mà tổ chức này đưa ra cách đây 2 tháng.Thông cáo ngày 28/4 của WMO cho biết nhiệt độ mặt biển ở vùng biển Thái Bình Dương đã tăng lên 2 độ C hoặc đã tăng vượt mức trung bình trong tháng 2 và tháng 3 vừa qua, gây ra hiện tượng mưa lớn và sự suy yếu gió mậu dịch từ quần đảo Galapagos​ tới các bờ biển của Ecuador và Peru.Hiện tượng thời tiết El Nino mới nhất xảy ra trong giao đoạn 2015-2016, kéo theo tình trạng hạn hán nghiêm trọng tại khu vực Sừng châu Phi, tình trạng tẩy trắng san hô và sự bùng phát dịch bệnh virus​ Zika ở khu vực Nam Mỹ.Người phát ngôn của WMO, bà Clare Nullis cho rằng rất khó để có thể dự đoán được mức độ nghiêm trọng do hiện tượng El Nino gây ra trong năm nay.Tổ chức này cho rằng những dự đoán về mức độ thiệt hại của El Nino được đưa ra trước thời điểm tháng 5 hoặc tháng 6/2017 thường ít chắc chắn hơn so với những dự báo đưa ra sau đó.Hồi tháng trước, WMO cũng đã đưa ra cảnh báo rằng các hiện tượng thời tiết bất thường và cực đoan, bao gồm cả hiện tượng Bắc Cực đang ấm lên, sẽ tiếp diễn trong năm 2017 sau khi năm ngoái đã trở thành năm nóng nhất kể từ khi các chuyên gia bắt đầu thu thập và ghi chép dữ liệu về nhiệt độ trung bình của Trái Đất hồi năm 1880.Năm 2016, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã cao hơn 1,1 độ C so với giai đoạn tiền công nghiệp và 0,06 độ C so với mức nóng kỷ lục của năm 2015./.