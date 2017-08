Hiện trường một vụ tấn công. (Nguồn: Reuters)

Theo THX​, ngày 6/8, một nguồn tin quân đội chính phủ Yemen cho hay, trong 3 ngày qua có ít 17 binh sỹ Yemen và 31 phiến quân Houthi đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và không kích tại biên giới phía Tây giữa Yemen và Saudi Arabia.Một cuộc tấn công lớn do quân đội chính phủ tiến hành với sự yểm trợ của các chiến đấu cơ thuộc liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, nhằm vào các vị trí của lực lượng phiến quân Houthi tại thành phố cảng Medi và huyện Haradh thuộc vùng biên giới Jizan phía Tây Nam Saudi Arabia, đã gây ra nhiều thương vong.Theo nguồn tin trên, cuộc tấn công bắt đầu hôm 3/8.Nguồn tin giấu tên trên cho biết cuộc tấn công nhằm mục đích giành lại quyền kiểm soát các khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát và tiến tới khu vực bờ biển Hồng Hải phía Bắc, thành phố cảng chiến lược Hodeidah./.