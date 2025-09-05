10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2025-2026

Chủ đề năm học 2025-2026 là “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển” với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo.

Các nhiệm vụ cụ thể là: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục; đổi mới quản trị nhà trường; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo...