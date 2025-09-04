Nghệ An: Trường học vùng lũ nỗ lực dọn dẹp đón lễ khai giảng

Mưa lớn, lũ dâng cao bất ngờ do ảnh hưởng của bão số 3 và số 5 khiến nhiều trường học miền núi của Nghệ An bị thiệt hại nặng.

Lũ chồng lũ, bão chồng bão khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Chỉ còn một ngày nữa là bước vào năm học mới, các giáo viên nơi đây vẫn còn nhiều nỗi lo, tất bật "chạy đua" với thời gian để hoàn tất công tác khắc phục.

Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Trường Tiểu học Châu Thắng, xã Châu Tiến, nằm sát bên bờ sông Hiếu. Sau bão số 5, trường ngập sâu gần 3m khiến cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng.

Cô giáo Nguyễn Thị Lan, Chủ nhiệm lớp 1A, Trường Tiểu học Châu Thắng, đang cố gắng vớt vát một ít đồ dùng dạy học còn sử dụng được để chuẩn bị cho năm học mới.

Cô giáo Nguyễn Thị Lan cho biết: "Những ngày này, được sự giúp sức của phụ huynh, các giáo viên đã dọn dẹp khuôn viên trường tương đối ổn định. Tôi cùng các giáo viên cố vớt vát những đồ còn dùng được, rửa sạch để tái sử dụng cho các em trong năm học này."

Cô giáo Nguyễn Thị Lan, chủ nhiệm lớp 1A Trường Tiểu học Châu Thắng, xã Châu Tiến cố gắng vớt vát những đồ dùng dạy học còn sử dụng được để chuẩn bị cho năm học mới. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Những ngày qua, giáo viên Trường Tiểu học Châu Thắng không có kỳ nghỉ lễ. Thay vào đó, tập thể giáo viên trong trường được huy động để lau dọn vệ sinh, khắc phục mưa lũ.

Sáng 4/9, thời điểm cách ngày khai giảng chỉ còn 1 ngày, các lớp học vẫn đang trống không, hàng chục bộ bàn ghế của trường đã bị hư hỏng không còn tái sử dụng được.

Tính từ năm 2023 đến nay, Trường Tiểu học Châu Thắng đã bị ngập lụt 3 lần, lần sau lại nặng hơn lần trước. Những vệt nước cũ sau mỗi lần bị ngập vẫn còn hằn rõ trên nhiều bức tường của trường.

Cô giáo Trịnh Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Thắng, cho biết: "Trước mắt là vệ sinh khử khuẩn, sau đó là khắc phục hậu quả của lũ lụt để lại; tu sửa bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng sách vở cho học sinh đầy đủ nhất để kịp thời cho các em bước vào năm học mới đúng với kế hoạch chung của cả nước. Mong muốn của chúng tôi là các cấp lãnh đạo nghiên cứu để đầu tư, di chuyển điểm trường đến nơi an toàn, giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục."

Giáo viên được huy động dọn dẹp trường học chuẩn bị cho năm học mới. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Trường Mầm non Châu Tiến, xã Châu Tiến cũng bị hư hỏng nặng nề sau 2 cơn bão, lũ vừa qua.

Chỉ riêng ảnh hưởng của bão số 5, trường bị thiệt hại gần 700 triệu đồng do toàn bộ phòng học, phòng làm việc, nhà bếp bị ngập sâu hơn 2 m, khiến nhiều đồ dùng, trang thiết bị điện tử, đường điện bị hư hỏng phải sửa chữa lại.

Những ngày qua, việc khắc phục đã được chính quyền địa phương, phụ huynh và giáo viên cùng chung tay thực hiện, nhưng rất nhiều tài sản không thể sửa chữa được.

Những phòng học hiện vẫn trống không, toàn bộ đồ dùng, đồ chơi cho học sinh mầm non được các cô chuẩn bị cho năm học mới nay chỉ còn lại rất ít ỏi.

Cô Nguyễn Thị Tiếp, Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Tiến, cho biết: "Lũ lụt tràn về gây rất nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy học của tất cả các nhóm lớp. Đến hiện tại, trường đã khôi phục tương đối ổn định, sửa được một số đồ dùng cần thiết để chuẩn bị cho năm học mới. Nhà trường cũng rất lo khi một số cơ sở vật chất không thể sửa lại được, hư hỏng hoàn toàn. Trang thiết bị, đồ dùng ở nhà bếp cũng bị hư hại hết. Tại các nhóm lớp, dù nhà trường đã sắp xếp đồ dùng lên cao nhưng lũ dâng quá cao đã cuốn đi rất nhiều tài sản. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục để kịp đón học sinh vào ngày khai giảng."

Các cô giáo chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho năm học mới. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Dù còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng giáo viên các trường học vùng lũ miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An đang gấp rút dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2025-2026.

Tại Trường Mầm non Châu Tiến, tiết mục hát múa của học sinh trong lễ khai giảng sẽ không diễn ra. Ngày khai giảng ở vùng lũ có thể không trọn vẹn nhưng các thầy, cô giáo nơi đây vẫn đang nỗ lực từng giờ để có một lễ khai giảng tươm tất, tạo động lực bước vào năm học mới.

Sẵn sàng cho năm học mới

Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 3, số 5 với mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng, khiến nhiều trường học hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn và việc học tập của hàng ngàn học sinh, giáo viên.

Đặc biệt, những trường nằm ở vùng sâu, vùng xa bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: các trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý), Bắc Lý 2 (xã Bắc Lý), Mường Típ 2 (xã Mường Típ); Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lưu Kiền (xã Lưu Kiền); Trường Trung học cơ sở Xá Lượng (xã Xá Lượng)...; ước tính thiệt hại về vật chất lên tới hơn 130 tỷ đồng.

Ngay sau khi lũ rút, ngành giáo dục Nghệ An đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang và người dân triển khai công tác khắc phục hậu quả, nỗ lực bảo đảm học sinh được trở lại trường an toàn, sẵn sàng cho năm học mới 2025-2026.

Mưa lũ khiến nhiều trường học vẫn còn ngổn ngang. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Cụ thể, hơn 1.000 cán bộ, giáo viên trẻ từ các trường trung học phổ thông được huy động tình nguyện đến các điểm trường miền núi, phối hợp với bộ đội, công an, dân quân và người dân để nạo vét bùn đất, chỉnh trang trường lớp, trạm y tế, đường giao thông thôn bản, giúp người dân lau dọn đồ dùng, nhà cửa.

Ngành giáo dục tỉnh cũng phối hợp chính quyền, nhà xuất bản và các doanh nghiệp hỗ trợ hơn 2.000 bộ sách giáo khoa, vở, bút và dụng cụ học tập cho học sinh bị ảnh hưởng; 500 triệu đồng đã được chuyển đến điểm trường mầm non Bắc Lý (xã Bắc Lý) để xây dựng phòng học mới; hơn 3 tỷ đồng đã được huy động trong nội bộ ngành để hỗ trợ sửa chữa, mua sắm bàn ghế, bảng, ti vi...

Giáo viên có nhà bị trôi, sụt lún được hỗ trợ 10 triệu đồng/người; giáo viên bị ngập nhà, mất tài sản được hỗ trợ 5 triệu đồng/người. Những hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của ngành giáo dục tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết: "Những ngày qua, chúng tôi thực sự cảm nhận được tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tinh thần nhà giáo tương thân, tương ái. Những đóng góp của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, của giáo viên trong và ngoài tỉnh là động lực to lớn để ngành giáo dục Nghệ An vượt khó, sẵn sàng cho năm học mới với khí thế và quyết tâm cao nhất."

Không chỉ dừng lại ở việc khắc phục hậu quả thiên tai, ngành Giáo dục Nghệ An còn xem đây là cơ hội để đánh giá lại thực trạng cơ sở vật chất, qua đó xây dựng kế hoạch đầu tư bài bản, lâu dài cho hệ thống trường lớp, đặc biệt là tại các vùng đặc biệt khó khăn.

Hàng chục bộ bàn ghế của Trường mầm non Châu Tiến đã bị hư hỏng không còn sử dụng được. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Sở cũng đã chỉ đạo các trường khẩn trương rà soát tình hình học sinh, sách vở, đồ dùng học tập, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ đến từng em, từng gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Bên cạnh đó, 50 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ Trung ương và tỉnh đã được giải ngân kịp thời để sửa chữa, xây dựng lại những điểm trường hư hại.

Một dự án quan trọng khác là Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (điểm bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý) cũng đang được Bộ Công an hỗ trợ triển khai với mức đầu tư 50 tỷ đồng. Đặc biệt, Sở đã thành lập 5 cụm chuyên môn để hỗ trợ các vùng khó khăn trong suốt năm học.

Dù còn nhiều khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và các địa phương đã chỉ đạo tập trung nguồn lực để học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể đến trường đúng ngày khai giảng.

Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 cũng sẽ được tổ chức theo tinh thần "gọn, nhẹ, trang trọng và khí thế," đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

