13 địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2025

Có khoảng 13 địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025.

Đây là thông tin được Bộ Xây dựng nêu tại phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản diễn ra ngày 11/11 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Hiện cả nước đang đầu tư xây dựng 123.057 căn. Tính riêng từ đầu năm đến nay, cả nước khởi công mới 82 dự án với quy mô 89.888 căn; đã hoàn thành 61.893/100.275 căn (đạt 62%), dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 29.692 căn (tổng là 91.585/100.275 căn, đạt 91%).

Ước tính, có khoảng 17 địa phương sẽ đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao của năm 2025. Cụ thể là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, Bắc Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Cà Mau, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Trị, Tuyên Quang.

Tuy nhiên, có 13 địa phương không có khả năng hoàn thành chỉ tiêu gồm thành phố Cần Thơ, Sơn La, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Gia Lai, An Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Lào Cai, Tây Ninh, Khánh Hòa, Vĩnh Long.

Bộ Xây dựng thông tin, tổng hợp báo cáo của các địa phương ghi nhận, trên địa bàn cả nước đã quy hoạch khoảng 1.427 vị trí với quy mô 9.830,26 ha đất làm nhà ở xã hội. Hầu hết các địa phương đều dành đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

Trong số đó, nhiều địa phương đã quan tâm, dành quỹ đất nhà ở xã hội tại các vị trí thuận lợi, gần các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, đảm bảo đáp ứng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như: Đồng Nai (1.231 ha), thành phố Hồ Chí Minh (743 ha), Tây Ninh (563 ha), Hà Tĩnh (475 ha), Huế (44 1ha)...

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, kết quả thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 637.048 căn; trong đó, 191 dự án hoàn thành, quy mô 128.648 căn; 195 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 123.057 căn; 310 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 385.343 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 hiện đạt mức 60% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án (đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn).

Trong 2 tháng còn lại của năm 2025, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, các bộ, ngành liên quan cần phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là Công điện số 190/CĐ-TTg ngày 7/10/2025 về quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.

Trong đó, Bộ Xây dựng tập trung vào việc khẩn trương hoàn thiện báo cáo của Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xin chủ trương ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản. Đồng thời, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và chỉ tiêu pháp lệnh đột phá phát triển nhà ở xã hội; hoàn thành trước 15/11/2025.

Cùng đó, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội; hoàn thành trước 15/11/2025.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu năm 2025 hoàn thành ít nhất 100.000 căn hộ mà Thủ tướng Chính phủ đã giao, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ.

Khu nhà ở xã hội nằm trên địa bàn phường Mỹ Hào (Hưng Yên) đã đưa vào sử dụng. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Bộ Xây dựng đề nghị chủ động phối hợp với các địa phương để tiếp tục giao chủ đầu tư, khởi công các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý, nhất là tại những địa phương có nhu cầu lớn.

Với các dự án đã khởi công, đề nghị đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong năm 2026.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công những dự án đã khởi công xây dựng trong năm; đồng thời tiếp tục khởi công thêm dự án mới đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đôn đốc thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi.

Đối với các địa phương, Bộ Xây dựng đề nghị tập trung chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, đối với các dự án đã hoàn thành (61.893 căn hộ), yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương làm thủ tục, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân.

Còn với các dự án đang thi công (123.057 căn hộ) thì dự án trong giai đoạn hoàn thiện (khoảng 29.692 căn hộ) cần đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành ngay trong năm 2025; những dự án còn lại và các dự án vừa mới khởi công trong năm 2025 (khoảng 93.365 căn hộ), các địa phương cần làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để rà soát tiến độ, điều chỉnh tiến độ dự án.

Bộ Xây dựng đề nghị ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay khó khăn vướng mắc…, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án; yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công với tinh thần "3 ca, 4 kíp," "vượt nắng, thắng mưa,” hoàn thành tối thiểu 8.690 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.

Những địa phương chưa có dự án nhà ở xã hội được khởi công, các địa phương khẩn trương chỉ đạo tiến hành giao chủ đầu tư, thực hiện thủ tục đất đai, bàn giao đất sạch, cấp phép xây dựng… cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để khởi công, đầu tư xây dựng ngay trong năm 2025./.

Quảng Ninh đã đạt 80% chỉ tiêu nhà ở xã hội Thủ tướng giao năm 2025 Đến nay, Quảng Ninh đã hoàn thành 1.758 căn nhà xã hội, đạt 80% chỉ tiêu Thủ tướng giao, với nhiều dự án đang được triển khai để hoàn thành kế hoạch 2025.