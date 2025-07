18/34 địa phương đã sạch nhà tạm, cả nước tăng tốc “cán đích”

Ngày 9/7, thông tin từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho biết tính đến ngày 8/7/2025, có 18/34 tỉnh, thành phố (sau hợp nhất) hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cả ba nhóm đối tượng; tổng nguồn lực huy động cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã vượt 17.802 tỷ đồng.

Từ sau Phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo Trung ương, có thêm 7 địa phương (trước thời điểm hợp nhất tỉnh, thành phố) hoàn thành mục tiêu xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát theo đúng kế hoạch đã đăng ký.

Như vậy, tính đến ngày 8/7/2025, có 18/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, bao gồm: Hà Nội, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai (Lào Cai, Yên Bái), Quảng Ninh, Bắc Ninh (Bắc Ninh, Bắc Giang), Hải Phòng (Hải Phòng, Hải Dương), Hưng Yên (Hưng Yên, Thái Bình), Hà Tĩnh, Quảng Ngãi (Quảng Ngãi, Kon Tum), Khánh Hòa (Khánh Hòa, Ninh Thuận), Đồng Nai (Đồng Nai, Bình Phước), Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), Tây Ninh (Tây Ninh, Long An), Đồng Tháp (Đồng Tháp, Tiền Giang), Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh), An Giang (An Giang, Kiên Giang), Cần Thơ (Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang).

Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà, những kết quả trên không chỉ thể hiện sự nỗ lực cao độ của các địa phương mà còn góp phần quan trọng rút ngắn khoảng cách tới đích chung toàn quốc.

Tuy vậy, số căn còn lại cần hoàn thành từ nay đến ngày 31/8 vẫn còn lớn. Cụ thể, cả nước cần tiếp tục triển khai xóa 25.232 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 18.799 căn đang thi công dở dang và 6.433 căn chưa khởi công.

Các địa phương chưa hoàn thành, gồm: Cao Bằng, Tuyên Quang (Tuyên Quang, Hà Giang), Điện Biên, Thái Nguyên (Bắc Kạn), Lạng Sơn, Phú Thọ (Phú Thọ, Hòa Bình), Ninh Bình (Nam Định, Ninh Bình), Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị (Quảng Bình), Huế, Đà Nẵng (Quảng Nam), Gia Lai (Gia Lai), Đắk Lắk (Đắk Lắk), Lâm Đồng (Đắk Nông), Cà Mau (Bạc Liêu).

Để hoàn thành mục tiêu đúng hạn, theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, trong thời gian tới, mỗi ngày, trung bình mỗi địa phương cần thực hiện khoảng 26 căn.

Trong đó, phân theo nhóm đối tượng, số lượng nhà cần hoàn thành cho người có công với cách mạng là 2.371 căn (bao gồm 1.249 căn đang xây dựng, 1.122 căn chưa khởi công); số nhà thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia là 10.266 căn (gồm 7.279 căn đang xây dựng, 2.947 căn chưa khởi công); số nhà thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát là 12.635 căn (bao gồm 10.271 căn đang xây dựng, 2.364 căn chưa khởi công).

Xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Về kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến thời điểm hiện tại, tổng nguồn lực huy động cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã vượt 17.802 tỷ đồng (bao gồm nguồn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các khoản vận động xã hội hóa).

Đáng chú ý, chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đã thu hút sự quan tâm, chung tay của cộng đồng với hơn 113,4 nghìn lượt người tham gia, đóng góp tổng cộng trên 1 triệu ngày công lao động.

Riêng kinh phí hỗ trợ từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024, ngày 28/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1403/QĐ-TTg, điều chỉnh phân bổ 975.146 triệu đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 28 địa phương. Đến nay, tổng kinh phí từ nguồn 5% đã được phân bổ cho các địa phương, lên tới 4.557.773 triệu đồng.

Đối với việc bổ sung kinh phí hỗ trợ nhà ở thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ các địa phương và ban hành Công văn số 1053/BDTTG-PC ngày 26/6/2025, xin ý kiến các cơ quan liên quan (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về phương án phân bổ bổ sung nguồn lực.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, trong ngày 9/7, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh kinh phí hỗ trợ, sử dụng từ nguồn lực đã huy động thông qua Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" và Chương trình phát động toàn quốc, nhằm bù đắp phần chênh lệch đối với nhà ở thuộc hai chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo phương án đề xuất, 14 trong tổng số 34 địa phương (sau sáp nhập) sẽ được hỗ trợ bổ sung với tổng kinh phí lên tới 389.218 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, các địa phương chưa hoàn thành, cần huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành để bảo đảm hoàn thành toàn bộ kế hoạch trong khung thời gian rất ngắn còn lại./.

