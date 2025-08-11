80 căn cứ để chấm dứt quốc tịch Nga đã cấp cho người nhập tịch

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, từ ngày 11/8, Luật mở rộng danh sách các căn cứ tước quốc tịch Nga của người nhập tịch bắt đầu có hiệu lực.

Theo luật được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành ngày 31/7, có 80 căn cứ để cơ quan chức năng chấm dứt quốc tịch Nga đã cấp cho người nhập tịch, bao gồm giết người, hành vi khiếm nhã đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi, từ 2 người trở lên; tham gia hoạt động mại dâm có tổ chức hoặc đối với trẻ vị thành niên; tổ chức mại dâm bằng cách sử dụng bạo lực hoặc đe dọa sử dụng bạo lực, ép trẻ vị thành niên tham gia hoạt động mại dâm; hiếp dâm tập thể hoặc có âm mưu từ trước...

Ngoài ra, danh sách các căn cứ tước quyền công dân Nga còn có việc công khai kêu gọi hoạt động khủng bố, biện minh cho khủng bố hoặc tuyên truyền khủng bố; gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Liên bang Nga; hợp tác bí mật với nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; hỗ trợ kẻ thù chống lại an ninh quốc gia; công khai kêu gọi hoạt động chống lại an ninh quốc gia; tuyên truyền hoặc trưng bày các vật dụng, biểu tượng của Đức Quốc xã hay các tổ chức cực đoan; hỗ trợ các tổ chức quốc tế mà Liên bang Nga không tham gia hay hỗ trợ các cơ quan chính phủ nước ngoài; tổ chức di cư bất hợp pháp; các hoạt động mang tính cực đoan hoặc nhằm biện minh cho các hoạt động khủng bố hoặc phá hoại…

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Vyacheslav Volodin nhấn mạnh việc thông qua luật sẽ tăng cường bảo vệ thể chế quốc tịch Nga.

Những người đến Nga đều phải tuân thủ luật pháp, biết ngôn ngữ, tôn trọng văn hóa và tín ngưỡng dân tộc của Nga.

Việc luật được thông qua và đưa vào áp dụng nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và tạo ra cơ chế hiệu quả để chấm dứt quyền công dân của những người không tuân thủ luật pháp Liên bang Nga./.

