Agribank tiếp tục triển khai cho vay trả nợ trước hạn tổ chức tín dụng khác

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank tiếp tục tích cực triển khai cho vay trả nợ trước hạn tổ chức tín dụng trong năm 2025. Khách hàng chuyển khoản vay từ các tổ chức tín dụng khác về Agribank với thủ tục thuận tiện, nhanh chóng và hưởng nhiều chính sách ưu đãi.

Theo đó, từ nay đến hết 31/12/2025, doanh nghiệp vay vốn Agribank trả nợ trước hạn tổ chức tín dụng khác khi đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách lãi suất hấp dẫn: Lãi suất đối với khoản vay ngắn hạn chỉ từ 2,4%/năm; lãi suất đối với khoản vay trung dài hạn chỉ từ 6,0%/năm, thời gian hưởng lãi suất ưu đãi cố định đến 24 tháng; mức cho vay tối đa bằng dư nợ gốc tại tổ chức tín dụng khác.

Doanh nghiệp mở tài khoản mới tại Agribank được hưởng nhiều ưu đãi Agribank mở chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp mở tài khoản mới như tặng tài khoản số đẹp, giảm phí dịch vụ và bảo hiểm.

Khoản vay trung dài, hạn chưa giải ngân hết sẽ được tiếp tục giải ngân phần còn lại theo mức tổ chức tín dụng khác đã cấp cho khách hàng. Khi vay vốn ngắn hạn, khách hàng còn được hưởng chính sách ưu đãi về tài sản bảo đảm cho khoản vay theo quy định từng thời kỳ của Agribank.

Doanh nghiệp vay vốn tại Agribank còn được hưởng thêm các ưu đãi về lãi suất tiền gửi không kỳ hạn bằng VND, ưu đãi về tỷ giá mua bán ngoại tệ và miễn giảm phí tới 100% phí thanh toán quốc tế.

Khi mở mới tài khoản thanh toán, doanh nghiệp sẽ được miễn giảm phí mở tài khoản số đẹp, miễn hoàn toàn phí quản lý tài khoản, miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử và tặng các sản phẩm bảo hiểm Bảo an tài khoản thanh toán, bảo hiểm An tâm doanh nghiệp, thẻ Personal Hole in one dành cho golfer./.