Agribank đẩy mạnh đổi mới về khoa học công nghệ phục vụ chuyển đổi số Quốc gia

Ngày 13/1, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự, chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cùng một số ngân hàng và công ty công nghệ lớn đã tham gia trưng bày, triển lãm ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khuôn khổ Hội nghị.

Hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu Trung ương ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội; kết hợp trực tuyến đến 15.345 điểm cầu, với 978.532 đại biểu tham dự ở các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương, Ban cán sự đảng các bộ, ngành, đơn vị, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương… Đây là một sự kiện quan trọng, vừa đánh giá những kết quả đạt được, vừa định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trước hết, Hội nghị nhằm quán triệt và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, nhấn mạnh vai trò chiến lược của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sự nghiệp phát triển đất nước. Theo đó, sự kiện này không chỉ tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức của toàn Đảng, mà còn lan tỏa tinh thần hành động đến các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong báo cáo tại Hội nghị, khẳng định tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đáng chú ý là GDP đạt mức tăng trưởng 7,09%, vượt xa mục tiêu đề ra. Thành tựu này là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng để duy trì và phát triển những thành tựu này, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là các yếu tố quyết định. Nghị quyết 57, với ý nghĩa chiến lược sâu sắc, sẽ là kim chỉ nam cho hành động trong kỷ nguyên mới, khi Việt Nam đang phấn đấu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao và năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở việc đánh giá, Hội nghị còn là diễn đàn để đề ra các giải pháp cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã quán triệt các giải pháp về thể chế, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế trong thực tiễn áp dụng các văn bản pháp luật liên quan. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc cải thiện và hoàn thiện hệ thống pháp lý là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực tế.

Bên cạnh những nội dung trên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu chỉ đạo, cho biết khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là “chìa khóa vàng” để đưa Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tiến tới một quốc gia công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và một nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã chỉ ra những định hướng chiến lược và được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng thuận, xem đây như một “khoán 10” trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Sự ủng hộ này thể hiện khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm vươn lên của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các Nghị quyết trước đây về phát triển khoa học và công nghệ. Theo đồng chí Tổng Bí thư, Nghị quyết số 57 không thay thế các nghị quyết trước đây nhưng được xem là nghị quyết giải phóng tư duy khoa học, nghị quyết thực hiện các nghị quyết và nghị quyết thực hiện hành động với những mục tiêu rất cụ thể, đổi mới cách nghĩ, cách làm nhằm hiện thực hóa các chủ trương, xóa bỏ các rào cản, giải phóng năng lực, thúc đẩy đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển mạnh mẽ đất nước ta trong thời kỳ mới.

Quan trọng hơn, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ và hiệu quả. Trong bối cảnh đó, việc ưu tiên nguồn lực và thể chế hóa các chủ trương lớn là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo Nghị quyết 57 thực sự đi vào cuộc sống.

Hội nghị thống nhất rằng việc hiện thực hóa khát vọng Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng đòi hỏi sự quyết tâm cao độ, tinh thần sáng tạo và hành động khẩn trương. Chính sự đồng thuận và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ là nền tảng vững chắc để đất nước phát triển vượt bậc. Với những định hướng rõ ràng, Hội nghị lần này đã thắp lên khát vọng mạnh mẽ trong toàn dân tộc, khẳng định con đường khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực quan trọng nhất để đưa Việt Nam tiến tới tương lai thịnh vượng.

Agribank tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Là một ngân hàng tiên phong thực hiện chủ trương chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã có những bước đi vững chắc trên con đường chuyển đổi số, đặc biệt khi khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng phát triển mạnh mẽ. Trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Agribank đã tham gia Triển lãm trưng bày các sản phẩm và dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Với định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên nền tảng công nghệ thông tin, Agribank đã tập trung phát triển mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ ứng dụng giải pháp công nghệ 4.0, triển khai các công việc ban đầu để phát triển ngân hàng số, thực hiện chuyển đổi số. Đặc biệt Agribank luôn đồng hành cùng Chính phủ và nền kinh tế trong các chủ trương, chính sách, cầu nối hiện thực hóa các chủ trương như “Tài chính toàn diện," "Chuyển đổi số quốc gia," "Tăng cường ứng dụng dữ liệu dân cư vào định danh và xác thực điện tử trong ngành Ngân hàng"…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghệ số của Agribank.

Agribank đã triển khai Kế hoạch 01 giữa ngành Ngân hàng và Bộ Công an trong khuôn khổ Đề án 06 của Chính phủ. Agribank đã tích cực thu thập và làm sạch dữ liệu khách hàng, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như hợp tác với Bộ Công an để triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên ứng dụng Agribank Plus. Những giải pháp này không chỉ giúp nâng cao tính bảo mật mà còn góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số.

Hiện nay hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của Agribank bao gồm 220 sản phẩm, dịch vụ, tiện ích dành cho mọi đối tượng khách hàng. Việc phổ cập tài chính số, đưa trải nghiệm ngân hàng số đến được vùng sâu, vùng xa, hải đảo xa xôi. Agribank hiện có gần 20 triệu khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán, gần 16 triệu khách hàng sử dụng thẻ ATM, gần 13 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán qua kênh Mobile Banking (tính riêng ứng dụng Agribank Plus). Tỷ lệ giao dịch thanh toán trên kênh số tại Agribank lên đến hơn 96%, thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt.

Năm 2025 và hướng đến năm 2030, Agribank đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số với những mục tiêu cụ thể 80% khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử, 70% quyết định giải ngân, cho vay nhỏ lẻ được thực hiện tự động và số hóa, phát triển hệ sinh thái số và kênh phân phối hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng ở mọi vùng miền.

Bên cạnh đó, Agribank đã và tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống trung tâm dữ liệu, máy chủ và mạng lưới bảo mật, đảm bảo sự ổn định, an toàn của các hệ thống công nghệ thông tin.

Ý thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy Agribank ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU-NHNo về “Tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, hướng đến mục tiêu ngân hàng số, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại” với mục tiêu tổng quát đó là tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng công 4.0 đem lại để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong mọi mặt hoạt động, tăng cường năng lực quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngân hàng; xây dựng Agribank trở thành ngân hàng hiện đại, hàng đầu về bán lẻ tại Việt Nam, góp phần cùng ngành ngân hàng thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm gian trưng bày công nghệ số của Agribank tại sự kiện.

Agribank cũng nhận thức rõ vai trò của mình trong việc quán triệt và triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, không chỉ để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số mà còn để khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực tài chính nông nghiệp và nông thôn. Agribank đặt mục tiêu xây dựng mô hình ngân hàng thương mại hiện đại, hội nhập quốc tế, hoạt động an toàn, hiệu quả và sẵn sàng chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần.

Agribank cũng cam kết đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ hiện đại như AI, IoT, Cloud computing, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm ưu việt trên cơ sở hệ sinh thái số hiện đại. Đặc biệt, ngân hàng đang đẩy mạnh triển khai các điểm giao dịch thông minh để phục vụ công dân số và doanh nghiệp số tại các thành phố thông minh, trung tâm tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, Agribank tập trung xây dựng chiến lược đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và phát triển văn hóa số trong nội bộ tổ chức. Tất cả những nỗ lực này nhằm tạo động lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia và nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Agribank sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện các chủ trương lớn, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thịnh vượng trong tương lai gần./.