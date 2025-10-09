An Giang: Xác minh, làm rõ vụ việc hành hung nữ sinh trong lớp học

Vụ hai nam sinh hành hung nữ sinh trong lớp học được lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Trước đó ngày 6/10/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị hai nam sinh đánh trong lớp học tại Trường Trung học cơ sở Chợ Vàm.

Qua xác minh ban đầu của nhà trường, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 23/9/2025 tại phòng học lớp 8A5.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Chợ Vàm đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc. Qua trao đổi, các em đã nhận trách nhiệm về hành vi của mình.

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một nhóm học sinh cùng khối lớp 8.

Trong số đó, nữ học sinh bị đánh là em N.T.H.T; hai học sinh nam tham gia đánh em T là N.N.A và N.Q.Đ. Học sinh quay video là em N.P.Đ.N và một học sinh khác là em P.H.V.P đứng cổ vũ hành động này.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Chợ Vàm, sau khi xác minh vụ việc, Trường Trung học cơ sở Chợ Vàm đã yêu cầu các học sinh viết bản kiểm điểm, phối hợp vận động gỡ bỏ clip trên mạng xã hội và tiến hành xử lý theo quy định.

Phụ huynh các học sinh liên quan đã trực tiếp gặp gỡ, xin lỗi phụ huynh học sinh bị đánh và cam kết quan tâm, giáo dục các em tốt hơn.

Tuy nhiên, phía gia đình nữ học sinh T chưa đồng ý hòa giải và đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 8/10, gia đình nữ học sinh T đã trình báo Công an xã Chợ Vàm. Công an xã đã tiếp nhận và đang xác minh làm rõ vụ việc.

Trường Trung học cơ sở Chợ Vàm cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và phụ huynh để xử lý vụ việc đúng quy định; đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử cho học sinh nhằm ngăn ngừa các tình huống tương tự xảy ra trong môi trường học đường./.

