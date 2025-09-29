Anh hé lộ kế hoạch triển khai bảo vệ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey vừa tiết lộ kế hoạch triển khai các thiết bị bay không người lái (UAV) do nước này sản xuất nhằm tạo một "bức tường UAV" bảo vệ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các UAV chi phí thấp này được phát triển thông qua hợp tác với Ukraine, theo một thỏa thuận đặc biệt đầu tiên cho phép cả hai nước đồng sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và cho phép triển khai tại các quốc gia thành viên NATO.

Theo ông Healey, Anh sẽ sản xuất hàng loạt các thiết bị này bằng "các kỹ thuật sản xuất hiện đại" mà họ đang sở hữu và "cung cấp hàng nghìn chiếc" để hỗ trợ Ukraine phòng thủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng cho biết hệ thống này có thể được phát triển thành hệ thống phòng thủ tên lửa tại Anh để bảo vệ các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quốc gia trọng yếu.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh việc UAV xâm phạm không phận các nước đang ngày một tăng ở Trung Âu.



Tổng Thư ký NATO Mark Rutte gần đây đã phát động Chiến dịch "Vệ binh phía Đông," với sự tham gia của Đan Mạch, Pháp, Anh, Đức và các nước khác, nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ UAV. Bước đi này phù hợp với tầm nhìn về một bức tường chống UAV./.

